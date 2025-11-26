Álvaro Obregón alista lanzamiento de microsatélite para políticas públicas

La alcaldía Álvaro Obregón, encabezada por el morenista Javier López Casarín, la agrupación académica Clúster Universitario Álvaro Obregón y las empresas privadas Macrolab y Space X alistaron el lanzamiento del microsatélite MXÁO-1, el primero desarrollado por un gobierno local en América Latina

El aparato mexicano es uno de las 140 cargas de la Misión Transporter-15 de la compañía propiedad de Elon Musk. Se tenía planeado su lanzamiento este 26 de noviembre, en el puerto espacial de Vandenberg, en el estado de California, Estados Unidos.

Sin embargo, Space X canceló el despegue de la nave 15 minutos antes del lanzamiento y se reprogramó para el viernes 28 de noviembre. Aún no se conocen detalles de la causa.

🛰️El #SatéliteMXÁO1 es una realidad. Está listo en la base de lanzamiento de Space X en Vandenberg, California esperando el momento ideal en que el clima y la seguridad lo permitan.



Se ha reprogramado el despegue para el 28 de noviembre. Gracias por su paciencia y comprensión. https://t.co/lMPwXXCeVW pic.twitter.com/vY1gLeKRzL — Alcaldía Álvaro Obregón (@AlcaldiaAO) November 26, 2025

Durante la conferencia de prensa, en el Centro de Monitoreo y Análisis MXÁ0-1, ubicado en Santa Fe, el alcalde destacó los beneficios que podrá tener los datos del satélite para la demarcación, en materia de políticas públicas.

“Quienes quieran —estudiantes, investigadores, etc.— pueden acercarse a este Clúster para familiarizarse con el tipo de imágenes y datos que vamos a estar recibiendo, comenzar a crear ideas y mejorar nuestra alcaldía”, afirmó el edil.

Pedro Díaz de León, titular del Clúster Universitario, que abarca 23 universidades públicas y privadas, explicó que el proyecto se enmarca en los 40 años del lanzamiento del satélite Morelos II, diseñado para telecomunicaciones.

En cambio, el MXÁO-1 tiene como objetivo captar imágenes multiespectrales con una resolución de hasta un metro y medio por pixel. Desde su órbita, de entre 500 a 550 kilómetros de altura, el microsatélite podrá analizar datos sobre contaminación del aire y agua, datos urbanos o seguridad de la alcaldía.

“Lo que antes tardaba semanas o meses de visitas en domicilios sobre vivienda precaria, ahora sobre imágenes satelitales montadas sobre una firma espectral de los techos de las viviendas, podemos saber rápidamente los techos de asfalto y la lámina galvanizada y plástico”, dijo

Lorenzo Martínez Martínez de Escalera, representante de la empresa mexicana Macrolab, aseguró a La Razón que las imágenes satelitales y los datos generados por el satélite serán públicas y gratuitas.

“Sin duda serán de dominio público y estarán disponibles para cualquiera que quiera solucionar un problema planteado de manera organizada y totalmente gratuita”, sostuvo el empresario.

De acuerdo con Martínez Martínez, la firma mexicana invirtió 20 millones de pesos para el proyecto. En cambio, la alcaldía no aportó inversión alguna, apuntó. “La alcaldía pone la gestión de unir a los diferentes organismos, tanto a las universidades, estudiantes públicos, como la ejecución del proyecto”, comentó al respecto.

“Estas alianzas internacionales generan valores para todos los socios de los satélites. De esa manera se logran optimizar costos, de tal manera que la alcaldía no pagó absolutamente nada”, agregó Lorenzo Martínez.

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón .

MSL