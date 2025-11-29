Fernando Mercado, alcalde de La Magdalena Contreras, presenta su primer informe de resultados

Fernando Mercado Guaida, alcalde de La Magdalena Contreras, destacó que uno de los objetivos de su administración es equilibrar las condiciones sociales y económicas en la demarcación; por lo tanto, se han priorizado las obras en 15 colonias que presentan mayor rezago no solo en materia de desarrollo humano, sino también en inversión pública.

Reiteró que en su gobierno se trabaja con los principios que guían a la Cuarta Transformación: “ Por el bien de todos, primero los pobres ”, y “a los pobres, lo mejor”, como afirma la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina.

En este sentido, se han entregado obras como el Andador Viborillas y la Calle Jacarandas en Tierra Colorada, la 1ª Cda. Río Papaloapan, Av. San Jerónimo y el Camino a los Dinamos; el Paso Seguro en Puente Cuadritos; Carretera a Tenango a Doria en Ampliación Lomas de San Bernabé, y la Calle Completa en Prolongación Carbonera, en El Ocotal. Espacios que se encontraban deteriorados, sin luz y con altos niveles de inseguridad.

Contrerenses en la presentación del primer informe de resultados de Fernando Mercado. ı Foto: Cortesía

Se han invertido 75 millones de pesos en bacheo y reencarpetado, equivalente a más de 50 mil 500 metros cuadrados, más de siete canchas del Estadio Olímpico Universitario.

Se han rehabilitado 3 mil 800 luminarias; 3 mil 300 metros lineales de drenaje y 2 mil 500 metros lineales de agua potable. Se dio mantenimiento mayor a cuatro planteles y mantenimiento menor a todas las escuelas de la alcaldía.

Los espacios deportivos se han aprovechado al máximo, capacitando a profesores, ajustando horarios, mejorando cuartos de máquinas y baños, cambiando instalaciones eléctricas y ampliando programas de gratuidad, lo que ha permitido incrementar el número de usuarios. Hay 700 usuarios más en actividades culturales, 400 en los módulos deportivos y se abrió el programa social “Al Agua Cacomixtle”, con el cual se está enseñando a nadar a 900 niñas y niños. Se entregaron becas y uniformes a los deportistas de la alcaldía. En los Juegos de la Ciudad de México, la delegación local creció de 80 a 460 deportistas, obteniendo 136 medallas.

Destacó la recuperación del Centro de Formación Deportiva 1º de Mayo, en el cual se invirtieron 19.5 millones de pesos.

En cultura, el edil mencionó la historia del Cine Víctor Manuel Mendoza, el cual estaba siendo utilizado por una empresa privada como bodega y oficinas en condiciones irregulares, al inicio de la administración. Hoy se regresó a los contrerenses totalmente restaurado, digno, lleno de vida y completamente gratuito.

Se reabrió por completo el Foro Cultural con los programas Sábado de Foro y Domingos de Danzón, con una asistencia de 35 mil personas.

Gracias a la coordinación con la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México se han llevado a las colonias más alejadas, eventos culturales de la mayor calidad y entretenimiento.

“Nos importa es fortalecer nuestras tradiciones, fortalecer nuestras costumbres y por eso yo quiero darle la bienvenida y el agradecimiento a las comisiones de festejos que hoy nos acompañan, que son las luchadoras y luchadores por las tradiciones de nuestros pueblos originarios y nuestras colonias” Fernando Mercado, alcalde de La Magdalena Contreras



En cuanto a mujeres, se refirió a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo al decir “Es tiempo de mujeres”; por eso, se creó la dirección de igualdad sustantiva y se fortaleció la Casa de la Mujer, la cual tiene 4 mil 500 usuarias participantes en los 33 talleres, recibiendo asesoría jurídica, psicológica y médica. Realizó el aviso de la Próxima inauguración de la nueva Casa de la Mujer.

Para los adultos mayores se compraron dos camiones para llevarlos a paseos y se aumentaran los talleres. Se han atendido mil 100 personas.

Más de 3 mil 055 jornadas de salud, 5 mil 088 certificados médicos, 15 mil 720 pláticas de prevención y estudios especializados en coordinación con la jurisdicción sanitaria.

Programas de apoyo a personas con enfermedades crónico-degenerativas, entrega de sillas de ruedas y aparatos auditivos.

La esterilización de mascotas es prioridad. Se han realizado mil 704 esterilizaciones por médicos veterinarios titulados y personal capacitado.

El edil reconoció el trabajo de los núcleos agrarios, aliados en el cuidado de las áreas verdes, que representan el 75 por ciento del territorio de La Magdalena Contreras.

Se incrementó un 700 por ciento la reforestación por hectárea respecto al último año del gobierno anterior. Se puso en marcha el Centro Rural de Economía Circular con tractor, motocultores, préstamo de herramientas y mecanización agrícola. Avances del programa de Guardianes Forestales, cachivaches y limpieza: 654 toneladas retiradas; 149 toneladas de residuos sólidos; 162 metros cuadrados de maleza y 32 mil 459 metros lineales de chaponeo.

A través del Consejo Económico Social y Ambiental se fortalece el desarrollo económico en La Magdalena Contreras con estrategias que reconoce la vocación comunitaria, presencia rural, tradición comercial y potencial turístico de la alcaldía.

Se realizaron las siguientes acciones: Con Permiso Voy a Abrir, con el cual se han censado 759 negocios; Regresa a tu Mercado, para el impulso al consumo en los cinco mercados; Policía Amigo, que es un programa de proximidad con la policía auxiliar operando en 527 comercios; bolsa de oferta laboral a través del Micrositio de Empleo con empresas; Súbete a Contreras, para fortalecer el turismo; fuimos sede del curso “Anfitrión Turístico para el Mundial México 2026” y se invirtió en el mejoramiento de los mercados públicos tras consulta con sus mesas directivas.

En cuanto a los usuarios del Panteón de San Francisco hicimos una asamblea, donde ellos determinaron qué querían para su panteón, ellos mismos propusieron las mejoras y se entregaron en noviembre.

Regularización y actualización del padrón de comercio en vía pública, y se retiraron 378 vehículos de la vía pública más del +67 por ciento respecto al último año del gobierno anterior.

En cuanto a seguridad, la alcaldía registró mil 014 delitos menos que el año anterior. Siguiendo la estrategia del Gobierno Federal. Se invirtieron 44 millones de pesos en tecnología e inteligencia policial.

Se adquirió equipo propio para depender menos de terceros, con una inversión de 6.3 millones se compraron compactadoras, bailarinas y equipo de termofusión para bacheo cuatro veces más rápido. En vestuario y uniformes de mayor seguridad se invirtieron 10 millones, ampliando de 20 a 47 conceptos. “Recibimos una alcaldía desgastada y mal equipada” afirmó el edil.

Tras las lluvias atípicas registradas este año, que dejaron 946 afectaciones en viviendas y espacios públicos, el alcalde informó que la alcaldía construye dos muros de contención con una inversión superior a 50 millones de pesos. Además, adelantó que se actualizará el mapa de riesgos en coordinación con la Secretaría de Protección Civil.

Al final reconoció y agradeció a todos los que trabajan en la alcaldía para que estos resultados sucedieran.

El edil agradeció la presencia y respaldo de José Mario Esparza, representante de la Jefa de Gobierno y de las y los secretarios del Gobierno de la Ciudad de México, así como a los representantes de las cámaras empresariales, magistrados, jueces, órganos autónomos, asociaciones civiles e institutos, y a Alma Denisse Sánchez Barragán, presidenta de la AALMAC; a las y los alcaldes de la capital; presidentes municipales, concejales, coordinadores y vicecoordinadores de los grupos; además de diputadas y diputados federales y locales.

cehr