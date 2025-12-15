Refugio Franciscano para perros denuncia ilegalidad en desalojo

Con un grito de denuncia, el refugio Franciscano denuncio un desalojo a su parecer ilegal, pues dijeron que “no es solo un espacio físico: es un territorio de cuidado construido durante 48 años”, ahora desalojado de manera arbitraria.

El refugio dirigió su llamado de auxilio a la Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, la Agencia de Atención Animal de la Ciudad de México, AGATAN y a todas las organizaciones que luchan por la vida y los derechos de los animales.

“En las altas horas de la noche del 10 de diciembre de 2025, la Fundación Haghenbeck violentó las instalaciones del Refugio Franciscano, A.C., ubicadas en el kilómetro 17.5 de la carretera México – Toluca. Lo más escandaloso es que lo hizo bajo la fachada de una supuesta legalidad que nadie cree: ejecutaron una orden judicial plagada de mentiras e irregularidades y que NO está firme, pues aún corre el plazo del Refugio Franciscano para pedir una apelación en contra de la misma”, se lee en un comunicado.

TE RECOMENDAMOS: Aprueban reformas en fast track Congreso de la CDMX aprueba reformas a la Ley de Seguridad Ciudadana y crea gabinetes regionales

Negligencia y bloqueo de ayuda ponen en riesgo la vida de los animales del Refugio Franciscano. pic.twitter.com/5h1pcpGc9K — REFUGIO FRANCISCANO AC (@Ref_Franciscano) December 15, 2025

Asimismo, mencionaron que como es sabido la orden judicial no puede sobrevivir al más básico análisis de legalidad, corrieron a ejecutarla a escondidas, en la noche, en lo oscurito y con personas embozadas.

“Este atropello es una clara violación a los derechos del Refugio Franciscano y de los más de mil animalitos que hemos rescatado y cuidamos día a día para que tengan una vida digna y en paz. La Fundación Haghenbeck, rompió cerraduras, desalojó a los empleados del Refugio y se apoderó de las instalaciones, sin importarles las consecuencias”, se lee en el informe.

Los titulares de Refugio Franciscano dijeron que la Fundación Haghenbeck no conoce los protocolos y las normativas de atención, cuidado y manejo de los animales protegidos por el Refugio Franciscano.

“No existe manera alguna de que la Fundación garantice el bienestar de los animales sanos, los de edad avanzada, los que tienen enfermedades crónicas degenerativas, y mucho menos de aquéllos con comportamiento feral. Se necesitan expertos en la materia y personas que tengan la confianza de los animalitos”.

Y mencionaron que se necesitan personas que sepan cómo clasificarlos, como pasearlos, como asearlos y como “guardarlos en la noche”.

“Hacemos responsable a la Fundación Haghenbeck del bienestar de los animales y de las personas que resulten lesionadas a partir de que ellos tomaron el control del refugio. Por lo pronto, ya se les escaparon varios animalitos. Necesitamos que se garantice su bienestar y su vida”, se lee en otra parte del comunicado.

Asimismo, señalan que la Fundación Haghenbeck le está quitando a CDMX un refugio con más 45 años de experiencia y además violenta “la voluntad de don Antonio Haghenbeck de la Lama, que fue quien le entregó al Refugio Franciscano este espacio en comodato por 99 años. Por codicia y dinero, los integrantes de la Fundación traicionan su memoria y legado”.

Los Franciscanitos ANTES del desalojo pic.twitter.com/V7GiV36QGu — REFUGIO FRANCISCANO AC (@Ref_Franciscano) December 15, 2025

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT