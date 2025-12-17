Cero Pirotecnia en el Metro, durante la temporada decembrina

El Sistema de Transporte Colectivo Metro llevará a cabo el Operativo Cero Pirotecnia, a partir de hoy y hasta el 6 de enero del año entrante, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, con el propósito de prevenir el ingreso a las estaciones de cohetes, luces y otros artículos similares.

El operativo tiene la finalidad de garantizar la seguridad en accesos, vestíbulos, pasillos, andenes y trenes, por lo que estará estrictamente prohibido el ingreso, el transporte y la comercialización de material pirotécnico dentro de las instalaciones.

Habrá revisiones preventivas con riguroso respeto a los derechos de las personas usuarias. Lo anterior como parte de las acciones para ofrecer a las personas usuarias un espacio confiable mientras viajan por la red durante la temporada decembrina, en seguimiento a las instrucciones de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina.

Durante la vigencia del operativo se establecerán sitios de revisión, con énfasis en las estaciones: Fray Servando, Merced, Candelaria, Jamaica, Zócalo-Tenochtitlan, Pino Suárez y Salto del Agua, detectadas como puntos de ingreso con pirotecnia; además, será reforzada la seguridad con elementos de Vigilancia del Metro y de las policías contratadas.

En el Operativo Cero Pirotecnia participa personal de las áreas de Seguridad Institucional, Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil del Metro, con la participación de inspectores Jefes de Estación en caso de ser necesaria; así como efectivos de la Policía Auxiliar (PA) y Bancaria e Industrial (PBI) de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX), asignados a las labores de resguardo del Metro, que coadyuvarán en las labores de supervisión en las doce líneas de la red.

El Sistema de Videovigilancia del Metro mantendrá un monitoreo constante en los accesos de las estaciones que presentan mayor incidencia de ingreso de personas con material pirotécnico.

Además, fueron colocados avisos impresos con el llamado a evitar entrar con este tipo de mercancías.

La actual administración del Sistema de Transporte Colectivo Metro, que encabeza Adrián Rubalcava Suárez, reitera su compromiso de garantizar la seguridad al interior de la red. Cuidar a las y los usuarios es parte del viaje.