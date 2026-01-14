PAN propone botones de auxilio en transporte público concesionado de la CDMX

Unidades de trasporte público en la Ciudad de México, en una fotografía ilustrativa.

La bancada del Partido Acción Nacional (PAN) en el Congreso de la Ciudad de México propuso que los 70 mil autobuses del transporte público concesionado en la capital cuenten con un botón de auxilio vinculado con el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano, mejor conocido como C5.

Durante la sesión permanente del congreso local, la diputada Lizette Salgado Miramontes indicó que la iniciativa podría favorecer a disminuir la percepción de inseguridad , particularmente entre mujeres.

“La mitad de todas las mujeres que usan este transporte tienen miedo a ser agredidas en él, y tres de cada 10 efectivamente son víctimas de violencia sexual en este tipo de espacios” apuntó la panista.

¿En qué consiste la iniciativa?

La propuesta consiste en agregar una fracción en el artículo 110 de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, que establece las obligaciones de los concesionarios.

De aprobarse la iniciativa, cada unidad de transporte concesionado contará con un botón de auxilio funcional, que servirá para alertar al C5 y a los Centros de Comando y Control (C2) sobre situaciones de emergencia, robo y amenazas a los millones de transeúntes que usan este servicio.

Desde junio de 2022, la iniciativa ya era un compromiso de los concesionarios al aumentar la tarifa a siete pesos, en el caso de autobuses. Nunca sucedió.

Según el acuerdo con el entonces Secretario de Movilidad, Andrés Lajous Loaeza, para garantizar la seguridad de las y los usuarias, las unidades tenían que portar cámaras, botones de auxilio y GPS .

