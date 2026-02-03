Envejece la CDMX: para 2050 estiman alza de población de más de 49 años

Para 2050 la Ciudad de México se enfrentará a una transición demográfica que invertirá su pirámide poblacional, ya que, para ese momento, la edad promedio de quienes habiten la capital será de 49 años, por lo que habrá más personas adultas mayores que población infantil, estimó la investigadora del Instituto de Geografía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Karla Teresa Rojas Moreno.

La académica recordó que el año pasado el Consejo Nacional de Población (Conapo) colocó como 35 años la edad promedio actual de los habitantes de la ciudad. Mencionó que el alza de la edad podría tener impactos directos en empleo, salud, cuidados, infraestructura urbana y políticas sociales.

1.1 millones de personas de 65 años y más se estima viven en la CDMX

“Justamente ya se está pasando a una transición en la que va a existir una mayor proporción de personas mayores y, a la vez, como parte de la transición demográfica, se está reduciendo la natalidad, ya que el año pasado (2025), las mujeres de la Ciudad de México en promedio tenían alrededor de 2.5 hijos”, explicó a La Razón.

De acuerdo con proyecciones del Conapo, para 2050 la población de cero a 14 años en la capital será de 910 mil 728, mientras que la de 65 años y más alcanzará un millón 999 mil 578, lo que representa un índice de crecimiento de 201.61 por ciento en el grupo de adultos mayores.

Para la investigadora de la UNAM, uno de los problemas que va a enfrentar la población envejecida será el acceso al trabajo no sólo porque en muchos espacios no contratan a adultos mayores, sino que las enfermedades crónicas degenerativas pueden impedirle laborar.

60 por ciento de la población de 60 a 69 años habita en la alcaldía Tlalpan

“Para el 2050 vamos a hacer una proporción mayor de personas mayores o la mayor parte vamos a estar en esta parte superior de la pirámide y la movilidad, esperemos que no todos, se verá reducida y también algunas condiciones cognitivas, entonces debemos prever que justamente estamos en ciudades que se han tenido una expansión y en zonas incluso también rurales que se han asentado las personas en zonas de riesgo”, dijo.

Los indicadores sociodemográficos de la población de 60 años y más, del Conapo, indican que en 2020 cuatro de cada 10 personas mayores de 60 años realizaban actividades manuales, como trabajos agrícolas, comercio, actividades artesanales, servicios personales, vigilancia u operación de maquinaria industrial.

En tanto, seis de cada 10 se desempeñaban en actividades no manuales, como profesiones y técnicas, trabajos administrativos, funciones directivas o de apoyo.

A pesar de que la investigadora no tiene en su panorama que aumente la población de personas de 60 años o más en situación de calle, sí considera que el Gobierno capitalino debe contemplar la creación de espacios no sólo en los que los adultos mayores se entretengan, sino que tengan bases de apoyo.

Carlos Martínez, de 23 años, se desempeña como redactor y para 2050 tendrá 47 años, casi el promedio estimado. Consideró que, si bien no teme llegar a la vejez, sí es necesario que los jóvenes de ahora deberían cuidar a los adultos mayores; además, dijo que es necesario que haya un fondo para la vejez, para afrontar esa etapa de la vida.

“Creo que todos, como comunidad, deberíamos cuidar a los viejitos, creo que con las aportaciones de todos podríamos crear un fondo para sostenernos. No le tengo miedo a llegar a la vejez, lo peor que podría pasar es que me muera”, comentó.

Otro punto destacado por la investigadora es que la distribución territorial del envejecimiento es desigual, de acuerdo con el Conapo, pues en 2020 la alcaldía Benito Juárez concentraba el mayor porcentaje de población de 60 años y más, con 20.12 por ciento, seguida de Coyoacán, con 20.6 por ciento, y Azcapotzalco, con 18.2 por ciento. En contraste, Milpa Alta registró 10.7 por ciento, Tláhuac 11.38 por ciento y Cuajimalpa 11.85 por ciento.

Por grupos de edad, los datos muestran concentraciones específicas: 60.84 por ciento de la población de 60 a 69 años residía en Tlalpan.

Rojas Moreno dijo que, si bien hay alcaldías como Coyoacán y Benito Juárez que tienen mayores porcentajes de población de ancianos con mejores condiciones socioeconómicas, en demarcaciones como Iztapalapa es donde hay más carencias.

“En algunas alcaldías podemos pensar en personas mayores que tienen condiciones socioeconómicas relativamente suficientes, pero en otras una gran proporción de personas mayores tiene una alta cantidad de población total de personas mayores en situación de pobreza, tal es el caso de Iztapalapa”, comentó.

Según sus investigaciones, en 2025 vivían más de 260 mil personas mayores en Iztapalapa, de las cuales 30.7 por ciento se encontraba en situación de pobreza y 45.6 por ciento tenía ingresos por debajo de la línea de pobreza definida por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

En materia de salud, la investigadora advirtió que, pese a la transición epidemiológica hacia enfermedades crónicodegenerativas como diabetes e hipertensión, las infecciones respiratorias agudas aún son la principal causa de morbilidad entre ancianos, junto con enfermedades urinarias e intestinales. Por ello, destacó la necesidad de fortalecer la atención primaria y las estrategias de visitas domiciliarias.

Llamó a avanzar hacia políticas de ciudades con servicios de salud, espacios públicos y equipamiento accesibles.

“Tenemos que pensar la ciudad para una población que va a envejecer. Todos vamos para allá”, comentó Rojas Moreno.