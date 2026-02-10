Simulacro en CDMX y Edomex: alerta sísmica también sonará en celulares; PC llama a participar

El próximo 18 de febrero a las 11:00 horas va a haber un simulacro de sismo en Ciudad de México, así como en el Estado de México, este es el primer ejercicio de prevención a nivel metropolitano y además de emitir la alerta por altavoces se va a replicar en radio, televisión y celulares.

De acuerdo con la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, el simulacro va a hacerse con el escenario de un sismo de 7.2 grados Richter con epicentro en Oaxaca que causarán situaciones hipotéticas de daño en viviendas, edificios, infraestructura e instalaciones estratégicas.

“Nuestro objetivo (con el simulacro) es transformar el miedo en una acción colectiva, ordenada y preventiva. Convertir el pánico que a veces se siente cuando suena la alerta sísmica en protocolos”, recalcó Brugada Molina.

TE RECOMENDAMOS: Para el 18 de febrero Brugada llama a participar en primer Simulacro Metropolitano y a construir una cultura de la prevención

Estar preparados es una responsabilidad colectiva por eso en el @GobCDMX tendremos el #PrimerSimulacroMetropolitano junto al @Edomex.



El próximo miércoles 18 de febrero a las 11 de la mañana, llevaremos a cabo esta acción conjunta, los fenómenos naturales no respetan fronteras… pic.twitter.com/DWaoTI9d5f — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) February 10, 2026

El simulacro del 18 de febrero va a ser el primero de tres que se harán en la Ciudad de México, los otros dos serán el 6 de mayo y el 19 de septiembre, este último se hace cada año para recordar el sismo de 1985 y preparar a la población.

La Jefa de Gobierno recordó que este año 2026 en la Ciudad de México ya se han registrado tres eventos sísmicos dónde se activó la alerta y dijo que afortunadamente estos no provocaron pérdida de vidas o de instalaciones.

“Empezó el año muy movido como dijimos, el dos de enero tuvimos la primera alerta y el domingo pasado tuvimos la otra”, dijo.

Aproximadamente mil 17 personas van a salir a las calles días previos al simulacro para repartir volantes del simulacro del 18 de febrero y así informar a la población para que estén prevenidas.

🚨 La #JefaDeGobierno, @ClaraBrugadaM, encabezó la #ConferenciaDePrensa rumbo al Primer Simulacro Metropolitano. 💬 Un ejercicio preventivo que fortalece la preparación, la organización y la capacidad de respuesta ante emergencias, y que nos permite transformar el miedo en acción… pic.twitter.com/oPhNK8JfQK — Gobierno de la Ciudad de México (@GobCDMX) February 10, 2026

Protección Civil y SSPC llaman a participar

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) convocaron a la población de la Ciudad de México y del Estado de México a participar en el simulacro.

Durante el simulacro se activarán los altavoces con la alerta sísmica, por lo que las autoridades exhortaron a la población a mantener la calma y participar de manera responsable, especialmente en edificios públicos, privados y unidades habitacionales.

Protección Civil recomendó verificar que las rutas de evacuación estén libres, contar con una mochila de emergencia, dirigirse a las zonas de menor riesgo previamente identificadas y no utilizar elevadores, así como realizar el ejercicio con seriedad para reforzar la respuesta ante una emergencia real.

⚠️ IMPORTANTE ⚠️



Este ejercicio será exclusivamente para la Ciudad de México y el Estado de México, diseñado específicamente de forma local para evaluar sus protocolos de emergencia internos.



Más información:

📲 @SGIRPC_CDMX

📲 @pciviledomex pic.twitter.com/tTfheMXwgW — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) February 10, 2026

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT