Simulacro en CDMX y Edomex: alerta sísmica también sonará en celulares; PC llama a participar

El próximo 18 de febrero a las 11:00 horas va a haber un simulacro de sismo en Ciudad de México, así como en el Estado de México, este es el primer ejercicio de prevención a nivel metropolitano y además de emitir la alerta por altavoces se va a replicar en radio, televisión y celulares.
De acuerdo con la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, el simulacro va a hacerse con el escenario de un sismo de 7.2 grados Richter con epicentro en Oaxaca que causarán situaciones hipotéticas de daño en viviendas, edificios, infraestructura e instalaciones estratégicas.
“Nuestro objetivo (con el simulacro) es transformar el miedo en una acción colectiva, ordenada y preventiva. Convertir el pánico que a veces se siente cuando suena la alerta sísmica en protocolos”, recalcó Brugada Molina.
Brugada llama a participar en primer Simulacro Metropolitano y a construir una cultura de la prevención
El simulacro del 18 de febrero va a ser el primero de tres que se harán en la Ciudad de México, los otros dos serán el 6 de mayo y el 19 de septiembre, este último se hace cada año para recordar el sismo de 1985 y preparar a la población.
La Jefa de Gobierno recordó que este año 2026 en la Ciudad de México ya se han registrado tres eventos sísmicos dónde se activó la alerta y dijo que afortunadamente estos no provocaron pérdida de vidas o de instalaciones.
“Empezó el año muy movido como dijimos, el dos de enero tuvimos la primera alerta y el domingo pasado tuvimos la otra”, dijo.
Aproximadamente mil 17 personas van a salir a las calles días previos al simulacro para repartir volantes del simulacro del 18 de febrero y así informar a la población para que estén prevenidas.
Protección Civil y SSPC llaman a participar
La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) convocaron a la población de la Ciudad de México y del Estado de México a participar en el simulacro.
Durante el simulacro se activarán los altavoces con la alerta sísmica, por lo que las autoridades exhortaron a la población a mantener la calma y participar de manera responsable, especialmente en edificios públicos, privados y unidades habitacionales.
Protección Civil recomendó verificar que las rutas de evacuación estén libres, contar con una mochila de emergencia, dirigirse a las zonas de menor riesgo previamente identificadas y no utilizar elevadores, así como realizar el ejercicio con seriedad para reforzar la respuesta ante una emergencia real.
