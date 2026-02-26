Secretaria de las Mujeres anuncia clase masiva de educación sexual femenina

La secretaria de las Mujeres de la Ciudad de México, Daptnhe Cuevas Ortiz, anunció que este viernes se llevará a cabo la clase masiva de educación integridad y sexual de las mujeres.

Durante la presentación de la Octava edición del Festival Tiempo de Mujeres, la funcionaria destacó que mañana se llevará a cabo esta actividad, a las 16:00 horas, en el Monumento a la Revolución, por Irene Moreno.

“Transformar los tabúes, porque cambiar la lógica de cómo vivimos la sexualidad femenina, porque hablar de nuestro derecho a la autonomía física, a la autodeterminación, a la libre decisión, al placer, es parte de esa transformación que estamos haciendo en la ciudad”, afirmó.

De acuerdo con Cuevas Ortiz, esto se llevará a cabo en coordinación con una campaña de reflexión con la Secretaría de Salud y el IAPA.

La secretaria de Cultura, Ana Francis Bayghen, indicó que la propuesta de la clase masiva de sexualidad es “orgasmo nacional, colectivo y popular”.

El festival incluirá eventos culturales, empresariales, inteligencia artificial y deportivos, la secretaria mencionó que durante marzo se llevará a cabo el acompañamiento, en las 16 alcaldías, de mujeres cuyas carpetas de investigación no avances.

El objetivo, mencionó, es acudir a la Fiscalía de Género para impulsar la justicia en estos casos.

#EnVivo ▶️ Acompáñame al festival "Es Tiempo de Mujeres". https://t.co/xNycaRJctu — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) February 26, 2026

LMCT