Van 9 mil 328 detenidos por extorsión, cobro de piso, narcomenudeo y homicidio en CDMX.

Desde la Unidad de Protección Ciudadana Iztaccíhuatl, el Secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, presentó el informe de seguridad de febrero, en el que destacó que del 5 de octubre de 2024 al 28 de febrero de 2026 se han detenido a 9 mil 328 personas en la Ciudad de México, por delitos de alto impacto como extorsión, cobro de piso, narcomenudeo y homicidio.

Gracias a los diversos trabajos de investigación de la SSC, se logró la detención de mil 39 probables delincuentes, lo que permitió la desarticulación de 36 grupos delictivos con operación en la capital.

En materia de combate a drogas, durante este periodo se aseguraron más de 875 kilogramos, 89 mil 287 dosis y 2 mil 684 bolsas a granel de aparente marihuana, así como más de 159 kilogramos, 100 mil 355 dosis y mil 636 bolsas a granel de probable cocaína, más de 87 kilogramos y 23 mil 859 dosis de metanfetamina, y más de 7 mil 232 dosis de crystal. Además, se aseguraron mil 425 armas de fuego cortas y largas, 188 cargadores, 9 mil 475 cartuchos, más de 5 mil 498 vehículos, 610 vehículos semicompletos, 416 motocicletas desvalijadas y más de 18 mil 785 toneladas de autopartes.

Destacan captura de 57 objetivos prioritarios

En lo que va de la administración, la estrategia de seguridad implementada en la ciudad permitió la detención de 57 objetivos prioritarios generadores de violencia. En febrero, destacan las siguientes detenciones:

Christian Abraham “N” alias “ El Farrukito de Tepito ”, integrante de la Unión Tepito, detenido el 5 de febrero.

Jonathan “N” alias “El Cachetes ”, integrante del grupo delictivo Fuerza Anti Unión, detenido el 8 de febrero.

⁠Carlos Gael “N” alias “El Gansito” y Celem Daniela “N”, ambos integrantes del grupo delictivo Unión Tepito, detenidos el 11 de febrero.

La Estrategia de Combate a la Extorsión avanza dando resultados puntuales, pues de enero de 2025 a febrero de 2026 fueron detenidas313 personas, de las cuales 288 corresponden al delito de extorsión y 25 por este delito en grado de tentativa; en el primer bimestre se registraron 41 detenciones.

Por otra parte, a través de “La Policía Cerca de Ti”, se han realizado más de 3 millones 600 mil visitas a casas, negocios, escuelas y espacios públicos, fortaleciendo la presencia policial en calles y colonias de la ciudad, escuchando las necesidades que tienen las personas en materia de seguridad.

A su vez, la Subsecretaría de Control de Tránsito trabaja con el Programa de Chatarrización, con el objetivo de recuperar espacios públicos y garantizar una mejor movilidad. En la presente administración se han retirado de la vía pública 5 mil 893 vehículos en estado de abandono, de los cuales 881 fueron retirados en lo que va de 2026.

De igual manera, durante la participación del secretario, se destacaron los operativos de revisión y supervisión de vehículos que transportan materiales peligrosos en puntos estratégicos de la ciudad.

Durante febrero se implementaron 11 dispositivos, dando como resultado la revisión de 957 vehículos y 135 infracciones por diversas violaciones al Reglamento de Tránsito.

La Estrategia de Seguridad del Gobierno de la Ciudad de México tiene el compromiso continuar formando un cuerpo policial con las más altas capacidades, por ello, el 21 de febrero, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, encabezó la graduación de la Policía de la Ciudad de México, con la que 507 nuevos policías con perfiles de proximidad, análisis táctico e investigador, y seguridad penitenciaria, se sumaron al estado fuerza de la SSC.

En su intervención, la Jefa de Gobierno destacó la labor de las distintas dependencias y cuerpos policiales cuya coordinación permitió que fuera posible el concierto de la cantante Shakira, realizado el pasado 1 de marzo.

“Quiero hacer un reconocimiento a las dependencias que participaron para garantizar seguridad y paz en el evento llevado a cabo el domingo pasado en el Zócalo capitalino. Se logró la participación de 400 mil personas, pero quiero agradecer a los más de 4 mil policías que participaron en este operativo. Un aplauso para todos ellos y ellas”, señaló.

Por su parte, el titular de la SSC agradeció el apoyo del Gobierno capitalino y de las distintas instancias de seguridad que coadyuvan de manera coordinada con esta dependencia, en beneficio de la ciudadanía.

“Agradezco a la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, la confianza y respaldo que ha brindado a la Policía de la Ciudad de México, que nos impulsa a seguir avanzando en la implementación de la Estrategia de Seguridad de nuestra ciudad (...) refrendamos el compromiso de continuar trabajando para construir una ciudad más segura, con justicia y en paz”, puntualizó Vázquez Camacho.

Anuncian que 400 policías acompañarán marcha del 8M

Finalmente, en el marco de las marchas del próximo domingo por el Día Internacional de la Mujer, el Secretario de Seguridad Ciudadana informó que se desplegarán 400 compañeras policías para dar seguimiento a la manifestación y brindar apoyo ante cualquier situación que pueda poner en riesgo a las participantes.

“El objetivo es promover el derecho a la manifestación, el derecho a la expresión, no afectarlo, pero también salvaguardar el derecho del resto de manifestantes que decidan no expresarse de esa manera”.

