Clara Brugada inaugura Utopía Mixiuhca en Iztacalco, la primera de 100 en la CDMX

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, inauguró este domingo la Utopía Mixiuhca, en inmediaciones de la Ciudad Deportiva, en la alcaldía Iztacalco, la primera de las cien que contempla construir en la Ciudad de México.

Brugada encabezó un recorrido inaugural en el nuevo espacio de bienestar y transformación social que beneficiará a 84 mil habitantes en Iztacalco.

Durante la jornada, la mandataria capitalina supervisó diversos módulos que ya se encuentran listos para dar servicio gratuito a la población de la Ciudad de México.

▶ #Vídeo | Clara Brugada (@ClaraBrugadaM) da el primer tiro de golf en la primera Utopía fuera de Iztapalapa, ubicada en Iztacalco (@IztacalcoAl).

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La Utopía Mixiuhca está dividida en cuatro islas y, en total, tiene 18 edificios. Entre los módulos operativos destaca el de Agua Bienestar, para que las familias puedan acceder a agua potable para el hogar mediante el rellenado de garrafones, así como el Auditorio Principal, que será sede de diversas expresiones artísticas y culturales.

En el lugar hay veterinarias, espacios para consultas medicas y mastografías, un espacio de cuidados, áreas verdes, un comedor con alimentos desde 11 pesos y tortillería .

▶ #Video | Una familia platicó con La Razón sobre la atención veterinaria gratuita en la Utopía de Iztacalco, con esterilizaciones gratuitas para cuidar a los animales



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Un punto central de la supervisión ha sido el Centro de Cuidados y Desarrollo Infantil, el cual operará en un horario extendido de 07:30 a 16:00 horas para recibir a las infancias en sus etapas más tempranas.

Al respecto, la Brugada Molina aseveró que “los cuidados y las actividades que realizamos en familia no son un lujo ni una actividad secundaria, son el corazón del desarrollo integral de nuestras niñas, niños y de toda la ciudadanía. En esta administración, los entendemos como un derecho social, no como un privilegio. Con la inauguración de esta nueva Utopía en Iztacalco, no solo fomentamos la salud, sino que garantizamos el derecho pleno a la ciudad y al bienestar colectivo”.

Asimismo, la mandataria visitó la Casa del Adulto Mayor y la Casa de Cuidado de las Tres Erres,. En cuanto a la oferta recreativa, la Utopía Mixiuhca integra una pista de Pump Track y un área de Mini Golf de 18 hoyos, disponible para el público desde los 4 años de edad y con capacidad para atender hasta 60 personas por hora..

La jefa de Gobierno, Clara Brugada (@ClaraBrugadaM), da el banderazo para el estreno de la pista de go-kart en la Utopía Mixiuhca, en Iztacalco (@IztacalcoAl ), la primera de 100.

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El secretario de Obras, Raúl Basulto Luviano, mencionó que la Utopía Mixiuhca es la segunda Utopía más grande de las 16 que ya hay en la capital.

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cehr