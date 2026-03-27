Balacera en la colonia Morelos deja 2 muertos; hay un menor entre las víctimas

Balacera en la colonia Morelos deja 2 muertos, entre ellos un menor de edad.

Una balacera ocurrida en la colonia Morelos, en la alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, dejó un saldo de 2 muertos, entre las víctimas hay un menor de edad.

Los primeros reportes indicaban que los atacantes viajaban en una motocicleta, desde donde dispararon contra las dos personas que perdieron la vida.

El lugar en el que ocurrió la balacera se ubica cerca de una zona comercial, en el cruce de la calle José Joaquín Herrera y la Avenida Circunvalación, dentro de la alcaldía Cuauhtémoc.

“Personal de la SSC tomó conocimiento de un reporte de disparos, por agresión directa, en la calle José Joaquín Herrera, en la colonia Morelos, de la Alcaldía Cuauhtémoc, tras el cual un hombre de 42 años y un menor de edad perdieron la vida”, señaló la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSC) en la red social X.

Una de las personas que fallecieron en el lugar tenía 42 años, mientras que el otro era un menor de edad. Hasta el momento, se ha dado a conocer que las víctimas eran familiares.

Buscan a los responsables de la balacera que dejó 2 muertos

Los responsables del ataque directo en la colonia Morelos huyeron a bordo de la motocicleta, por lo que las autoridades ya implementaron un cerco virtual para tratar de detenerlos.

“Ya se da seguimiento a los probables responsables que, de acuerdo con los primeros reportes y el análisis de las cámaras de videovigilancia, viajan a bordo de una motocicleta”, indicó la SSC en las redes sociales.

Los atacantes viajaban en una motocicleta, desde donde dispararon contra las víctimas en la colonia Morelos, informó la SSC-CDMX. ı Foto: Especial.

Al lugar de la balacera acudieron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México para acordonar la zona y comenzar con las investigaciones.

“De los hechos también se dio parte al agente del Ministerio Público para los peritajes correspondientes y las investigaciones del caso”, concluyó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Reportes periodísticos indicaban que la persona de 42 años se dedicaba al narcomenudeo y estaría vinculado con la Anti Unión de Tepito.

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JVR