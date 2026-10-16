Alistan deportación de Jorge Octavio ‘N’, agresor de recepcionista en Hotel Park Life Paradox

Jorge Octavio “N”, acusado por haber golpeado a una recepcionista del Hotel Park Life Paradox de Santa Fe, será deportado desde Estados Unidos a México en las siguientes horas, se informó hoy.

Jorge Octavio “N”, permanece bajo custodia de Estados Unidos tras haber sido detenido en San Diego, California, en los meses pasados, cuando intentaba ingresar en lancha de manera ilegal.

De acuerdo con la última información, se prevé que Jorge Octavio “N” llegue a México alrededor de las 15:00 horas por el puente internacional de San Ysidro, donde será entregado a elementos de la Fiscalía de la CDMX.

Esto luego que el martes se realizó una audiencia en Estados Unidos donde un juez determinó su deportación.

Jorge Octavio “N” será ingresado al Reclusorio Oriente.

El equipo legal de la afectada indicó que Jorge Octavio “N” podría llegar en un avión privado alrededor de las 19:00 horas a la Ciudad de México y posteriormente se dará el cumplimiento de la orden de aprehensión en su contra para iniciar con su proceso penal.

Jorge Octavio “N” será sometido a pruebas del médico legista y luego trasladado al Reclusorio Oriente.

Su audiencia inicial de formulación de imputación se realizará este sábado.

Jorge Octavio “N” fue aprendido en agosto pasado.

Gracias al trabajo de la @FiscaliaCDMX y al intercambio de información con autoridades de Estados Unidos, Octavio “N” fue identificado en San Diego, California, donde permanece detenido.



Lo investigamos por tentativa de feminicidio contra una trabajadora del hotel Park Life… pic.twitter.com/Zo3gGFzMp4 — Bertha Alcalde Luján (@BerthaAlcalde) August 13, 2026

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FGR