SSC, FGJ y fuerzas federales recuperan 5 autos de alta gama y arrestan a 3 delincuentes

Resultado la Coordinación Metropolitana, policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Fiscalía General de Justicia (FGJCDMX), ambas de la Ciudad de México; así como la Secretaría de Seguridad (SSEM) y Fiscalía General de Justicia pertenecientes al Estado de México; y Secretaría de Marina y Guardia Nacional, recuperaron cinco automóviles de alta gama que fueron robados de un inmueble en la colonia Anzures, alcaldía Miguel Hidalgo y se detuvieron a tres integrantes de una célula dedicada al robo de automóviles en Álvaro Obregón.

Tras el seguimiento de los hechos ocurridos el 13 de octubre, en el que un grupo de personas sustrajeron siete automóviles de alta gama de un inmueble ubicado en la calzada Melchor Ocampo, policías de la SSC en coordinación con Policía de Investigación (PDI) de la FGJ de la Ciudad; de la FGJ y SSE del Estado de México, establecieron un polígono de búsqueda y comenzaron a recabar los circuitos cerrados de videovigilancia para rastrear los automóviles, que fueron llevados hacia el municipio de Coacalco y almacenados en distintos predios con la finalidad de evitar su rastreo.

Trabajos de investigación interinstitucionales permitieron recuperar cinco de los siete vehículos sustraídos, los cuales fueron trasladados bajo custodia de las autoridades del Estado de México a depósitos vehiculares donde están siendo objeto de trabajos periciales correspondientes para luego, después de que concluyan todas las diligencias, sean devueltos a sus dueños.

En tanto, efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y de la Fiscalía General de Justicia, ambas de la Ciudad de México, en coordinación con personal de la Secretaría de Marina (SEMAR) y de la Guardia Nacional (GN), cumplimentaron dos órdenes de cateo en inmuebles de la alcaldía Álvaro Obregón, donde detuvieron a tres hombres y aseguraron diversas placas de circulación posiblemente relacionadas con la sustracción de las unidades.

Con los datos de prueba obtenidos que fueron presentados por el agente del Ministerio Público ante un Juez de Control, que otorgó las órdenes de cateo para intervenir en dos inmuebles en los que se identificó los domicilios que fueron utilizados por los posibles responsables para ocultarse posterior al robo.

La primera acción se realizó en un predio ubicado en la calle Desierto Arenoso, colonia Santa Lucía Reacomodo, donde se detuvo un hombre de 42 años de edad y aseguraron un juego de placas de circulación y una placa adicional, todas con reporte de robo, así como una bolsa de plástico transparente que contenía cerca de 700 gramos de vegetal verde a granel.

En una segunda acción, realizada en un inmueble localizado en la calle Fueguinos, colonia Ampliación Tlacuitlapa, los policías aseguraron dos juegos de placas de circulación del Estado de México y dos placas adicionales, todas con reporte de robo. Además, detuvieron a dos hombres de 54 y 47 años de edad, en posesión de 15 bolsas de plástico que contenían una sustancia sólida de color blanco.

A los tres detenidos, identificados como presuntos integrantes de un grupo delictivo dedicado al robo de autos, se les informaron sus derechos constitucionales y, junto con los objetos asegurados, fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público, quien integrará la carpeta de investigación y determinará su situación jurídica.

Cabe mencionar que, las investigaciones continúan para ubicar los dos vehículos restantes y detener a todos los integrantes del grupo delictivo tanto en CDMX como en el Estado de México.

Con estas acciones de coordinación metropolitana, las instituciones participantes en el ámbito de sus atribuciones y funciones refrendan su compromiso de continuar con las investigaciones conjuntas y en coordinación con instancias del Gobierno de México, así como con el intercambio de información que lleven a identificar a los generadores de violencia que causan daño y atentan contra la tranquilidad y seguridad de los habitantes de la Ciudad de México.

#Importante | En seguimiento al robo de vehículos ocurrido el pasado 13 de octubre en el interior de un inmueble de la colonia #Anzures, en la @AlcaldiaMHmx, y como resultado de la coordinación metropolitana entre la @SSC_CDMX, la @FiscaliaCDMX, la @FiscaliaEdomex, la @SS_Edomex… pic.twitter.com/H4Jyd07nYu — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) October 19, 2026

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