Suelo verde en CDMX

Reportan 304 hectáreas recuperadas con operativos de suelo verde en CDMX

Las acciones del Gabinete de Suelo Verde buscan proteger áreas de conservación y frenar afectaciones ambientales en distintas alcaldías

Suelo verde en CDMX: reportan 304 hectáreas recuperadas
Suelo verde en CDMX: reportan 304 hectáreas recuperadas Foto: X: @SEDEMA_CDMX
Por:
Fernanda Rangel

Durante su comparecencia ante el Congreso capitalino, el secretario de Gobierno, César Cravioto Romero, reportó la realización de 354 operativos de recuperación de suelo verde en distintas alcaldías, con los que aseguró haber recuperado 304 hectáreas y mantener bajo protección otras 26 mil 391 hectáreas.

Las acciones se realizaron mediante el Gabinete de Suelo Verde, coordinado por la Secretaría de Gobierno (Segob) en conjunto con la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema), con el objetivo de proteger las áreas de reserva ecológica, mitigar el impacto ambiental y contribuir a frenar el cambio climático.

De acuerdo con el informe publicado en la Gaceta Parlamentaria el 16 de octubre, los operativos buscan fortalecer la protección del territorio y conservar el patrimonio ambiental de la capital.

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Sin embargo, el documento no detalla cuántas intervenciones derivaron en el retiro de construcciones irregulares, la recuperación efectiva de predios o la imposición de sanciones, ni precisa la ubicación de las 304 hectáreas recuperadas.

En diferentes informes de Sedema se señala que las áreas de valor ambiental invadidas se concentran en alcaldías como Xochimilco, Magdalena Contreras, Tlalpan y Cuajimalpa, de acuerdo con información de distintos operativos de la administración capitalina.

En varios casos, los asentamientos irregulares se ubican en zonas de riesgo para sus habitantes, como barrancas, cerros y áreas cercanas a presas.

Por su parte, la titular de Sedema, Julia Álvarez Icaza Ramírez, informó el 4 de julio de 2025, durante la presentación de la Estrategia Integral de Protección y Recuperación del Suelo Verde, que 76 por ciento del territorio capitalino está protegido bajo alguna de las cuatro categorías establecidas en la Ley Ambiental: Áreas Verdes, Áreas de Valor Ambiental, Áreas Naturales Protegidas y Suelo de Conservación.

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MSL

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