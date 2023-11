Adrián Rubalcava respalda ratificación de la 'fiscal carnal' y le llueven reproches

La senadora del PAN, Kenia López Rabadán, reprochó a Adrián Rubalcava por posicionarse a favor de que Ernestina Godoy continúe en el cargo de fiscal general de Justicia de la Ciudad de México, cuando, afirmó, es la “fiscal carnal” que persigue a opositores.

Luego de que el alcalde de Cuajimalpa con licencia señaló que pediría a los diputados del Congreso local que le son cercanos que respaldaran la ratificación de la fiscal, la panista, quien también aspiraba a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México por el Frente Amplio por México, manifestó que tiene derecho a defender su posición política y sus aspiraciones personales, pero lo que no puede es respaldar una “fiscalía carnal”.

“A lo que no se tiene derecho es a acompañar a una fiscalía carnal, a una fiscalía que, en lugar de investigar y de sancionar a los delincuentes en esta ciudad (…), en lugar de que la fiscalía esté investigando, deteniendo a los delincuentes y, por supuesto, generando seguridad en esta ciudad, en lugar de hacer eso, lo que hace es perseguir a la oposición.

“Ya lo vimos, incluso en medios internacionales, la Fiscalía de la Ciudad de México espía a la oposición y a quienes no piensan como el régimen en turno; una fiscalía así no sirve, así es que si pues alguna persona, el propio alcalde lo que quiere es que esa fiscalía continúe, me parece que es darle la espalda, incluso a quienes lo eligieron y a todos los capitalinos”, señaló.

La panista llamó a Rubalcava a recapacitar sobre su posicionamiento, pero confió en que los diputados del PRI voten con integridad para rechazar la ratificación de Godoy en la FGJ CDMX.

“Yo espero que recapacite y si por alguna razón él no recapacita, pues claramente los diputados locales del PRI puedan reconocer la importancia de su voto, hoy al parecer ya vimos que ni tiene tantos diputados ni va a lograr acompañar al régimen de Morena en la Ciudad de México y acompañar a la Fiscalía. Ojalá y cada diputado, cada diputada del PRI defienda su voto, su integridad y no esté buscando una venganza, sino busque ayudar a los capitalinos”, señaló.

