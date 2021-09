Alcaldes electos evitan dar voto de confianza a Batres

Los integrantes de la Unión de Alcaldías de la Ciudad de México (UNACDMX) manifestaron su confianza en el compromiso de la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, de que no se implantará una política de persecución en contra de los alcaldes de oposición en la capital.

Sin embargo, descartaron precisar si esa confianza se extiende hacia el secretario de Gobierno capitalino, Martí Batres Guadarrama, y puntualizaron que cada uno le pidió a la mandataria que se estableciera un interlocutor particular para sus alcaldías.

Los alcaldes electos Lía Limón, de Álvaro Obregón; Luis Gerardo Quijano, de Magdalena Contreras; Adrián Rubalcava, de Cuajimalpa; Santiago Taboada, de Benito Juárez, y Giovani Gutiérrez, de Coyoacán, se reunieron en el Senado con los coordinadores parlamentarios y los integrantes de las bancadas del bloque de contención.

Durante el encuentro, en el que los senadores de PAN, PRI y PRD anunciaron su respaldo a los proyectos que emprendan los alcaldes de la UNACDMX, confiaron en que habrá diálogo permanente con Sheinbaum Pardo.

Sin embargo, al ser cuestionados sobre si tienen confianza directa en Martí Batres, se limitaron a señalar que cada uno de los alcaldes electos le pidió a la Jefa de Gobierno un interlocutor de la ciudad con el que se “se sienta cómodo”.

“Precisamente porque creemos que el diálogo es fundamental para lograr los objetivos de buenos gobiernos y a veces, cuando encuentras cerrada la puerta al diálogo, requieres abrirla por otros interlocutores.

“Nosotros confiamos en la palabra de la Jefa de Gobierno en que no va a haber persecución, en que va a haber diálogo, en que va a haber trato igualitario, así como decían que en su momento, y yo lo he reconocido, tanto Adrián (Rubalcava) como su servidor en términos institucionales, los primeros tres años así se trabajó, eso es lo que nos ha garantizado, para con los nueve, que va a haber un trato institucional, un diálogo permanente y, sobre todo, no persecución”, indicó Taboada Cortina.

La vocera en turno de la UNACDMX, Lía Limón, comentó que, por lo que se refiere a las auditorías de las administraciones que heredarán, revisarán todos los recursos, pero puntualizó que le corresponde a la Contraloría capitalina cumplir su papel y no hacer “uso faccioso de sus facultades”.

En ese sentido, Taboada comentó que, en el caso de la Miguel Hidalgo, a Mauricio Tabe le dejaron un déficit de 43 millones de pesos, mientras que la senadora Xóchitl Gálvez recordó que en esta alcaldía había un pendiente de 24 millones de pesos “y se la perdonaron a Víctor Hugo Romo”.

Este lunes concluyó una serie de reuniones que la Jefa de Gobierno sostuvo por separado con cada uno de los 16 alcaldes electos, incluidos los nueve de oposición agrupados en la UNACDMX, en la que hicieron a la mandataria capitalina los planteamientos particulares en cada caso.