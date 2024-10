Alcaldía Benito Juárez entrega apoyo económico a 560 adultos mayores

La alcaldía Benito Juárez entregó apoyos económicos de 5 mil pesos a 560 adultos mayores de la demarcación con la finalidad de mejorar su calidad de vida y contribuir al desarrollo de este grupo de atención prioritaria.

En este año, la alcaldía destinó un presupuesto de 2 millones 800 mil pesos a la acción social “Apoyo a Personas Mayores BJ 2024”, con lo que se benefició a personas de entre 60 y 64 años de edad que más lo necesitan y que les permitirá reducir el rezago y carencias sociales.

El apoyo económico para adultos mayores consiste en 5 mil pesos. Foto: Alcaldía Benito Juárez

Silvia Aguirre Segovia, vecina que recibió este apoyo económico, puntualizó que es un gran acierto seguir atendiendo a los adultos mayores, ya que es una población que se ha sentido excluida en los últimos años.

"El apoyo que estamos recibiendo para mí es muchísimo, porque me ayuda a cubrir muchos gastos y sobre todo para medicamento, para mis pruebas de diabetes que me tengo que estar comprando y son muy caras, es un apoyo sustancial...para mí vale mucho, es un gran beneficio, sobre todo que nos tomen en cuenta ahorita a los adultos mayores", comentó.

Para José Vargas este recurso significa poder pagar la renta y hace en su vida la diferencia. “Me siento bien, porque con esto voy a alcanzar a pagar lo de la renta, si no lo tengo no puedo completar ni para eso, ni para día de los muertos, para la comida o lo que haga falta. Ando mal de la rodilla y me hace falta un poquito de centavos”.

Adultos mayores son un grupo prioritario para la alcaldía Benito Juárez. Foto: Alcaldía Benito Juárez

Los beneficiarios esperan que este tipo de apoyos continúen. María del Carmen Julieta Gayosso, vecina de la colonia Del Valle Norte dijo que: "En estos tiempos es muy importante que nuestra alcaldía nos haga este reconocimiento a las personas que ya somos de la tercera edad, todos tenemos diferentes tipos de necesidades, entonces con esto te ayudas para poder salir adelante el día a día, sigan así, nosotros los seguiremos apoyando siempre".

Mientras tanto Olivia Alejo Chávez quien vive en San Simón Ticumac, destacó la importancia de esta acción social porque beneficia a un sector que sufre por la falta de oportunidades laborales .

"Nos hacen valer los derechos de la población y eso es muy bueno porque ya los de la tercera edad pues también ya, se nos dificulta poder laborar. Yo por ejemplo soy discapacitada, entonces pues para mí es una gran ayuda, está genial porque así ya puedo yo tener más posibilidades de comprarme medicamentos, mis alimentos y ya no me pongo nerviosa sino llego a juntar lo que necesito", comentó.

Vecinos de la demarcación destacaron los beneficios del apoyo económico. Foto: Especial

Los vecinos reconocieron la forma rápida y ágil en la que recibieron el recurso en las instalaciones del gimnasio Juan de la Barrera.

La población de la tercera edad en Benito Juárez asciende aproximadamente a 87 mil 227 personas, de las cuales, 60.21% son mujeres y 39.79% son hombres y se tiene conocimiento de que en la alcaldía habitan alrededor de 14 mil 814 mujeres y 10 mil 937 hombres en el rango de edad que va de los 60 a los 64 años, según datos de 2020 del INEGI.

cehr