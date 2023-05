Lía pide consenso opositor rumbo al 24 “más allá de los egos”

La alcaldesa de Álvaro Obregón, Lía Limón García, consideró que es momento de que la alianza de oposición en ciernes construya un consenso “más allá de los egos”, rumbo a las elecciones para la Jefatura de Gobierno del 2024.

En entrevista con La Razón, Lía Limón aseguró tener confianza en sus más de 25 años de trayectoria en cargos públicos, para ser la abanderada de la coalición entre PAN, PRI y PRD para los próximos comicios. No obstante, aseguró: “Si no soy yo, apoyaré a quien sea”.

Lía limón dijo estar segura que en esta ciudad se pueden mejorar muchas cosas, pues aun cuando es una ciudad de la que todos nos sentimos orgullosos, con mucha oferta cultural, intercambio de bienes y servicios y oportunidades, también enfrenta diferentes problemas que se han dejado de atender.

Soy una mujer con experiencia de 25 años en el servicio público, con vocación; no soy de escritorio, salgo a ver cómo están las cosas, que no me las cuenten. Gobernar una alcaldía da muchísimo conocimiento de las problemáticas de la ciudad, más una tan contrastante Lía Limón

Alcaldesa de Álvaro Obregón

Destacó que durante su administración en Álvaro Obregón se ha trabajado “con intensidad”, lo que ha generado logros, como la reducción de delitos y percepción de inseguridad, además de que se ha desplegado una agenda de género clara y contundente.

¿Cómo va su administración al frente de Álvaro Obregón? Trabajando con mucha intensidad y dando resultado en lo que nos comprometimos. En seguridad hemos tenido una reducción del 20 por ciento en delitos de alto impacto y la percepción de inseguridad ha bajado en un 22 por ciento. Hemos trabajado en mejorar la calidad de los servicios, rescatar espacios públicos y en agenda de género: entre Contacto Mujer, Línea Aliada y Puntos Violeta, hemos dado atención a 12 mil mujeres.

Ha mencionado abiertamente sus intenciones de contender para la Jefatura de Gobierno en 2024, ¿por qué desea este puesto? Se pueden mejorar muchas cosas. Es una ciudad de la que todos nos sentimos orgullosos, porque se mueve con la energía de gente buena. Soy una mujer con experiencia de 25 años en el servicio público, con vocación; no soy de escritorio, salgo a ver cómo están las cosas, que no me las cuenten. Gobernar una alcaldía da muchísimo conocimiento de las problemáticas de la ciudad, más una tan contrastante.

Menciona diversas problemáticas, ¿por ejemplo, cuáles atendería? En materia de seguridad hay muchísimo que se puede hacer; las alcaldías que mejor resultado hemos dado somos las de oposición, hemos metido recursos y hemos apostado a resolverlo. Se tendría que copiar lo que se ha hecho en estados como Yucatán, donde se da apoyo a policías con becas para sus hijos y de vivienda. Se debe atajar el problema de violencia contra las mujeres con una policía enfocada en atenderlas y que en cada alcaldía haya por lo menos un refugio, sólo hay en Tlalpan, Iztapalapa, Azcapotzalco y el que creamos en Álvaro Obregón.

Regresando al tema de violencia contra la mujer, ¿cuál es la importancia de continuar con la imagen de una Jefa de Gobierno? La actual no ha sido una jefa con agenda de género, lo digo con todo respeto. La diferencia que puede hacer una mujer en un cargo público de esa relevancia es tener el compromiso serio de reducir los índices de violencia que se han multiplicado, darles oportunidades a las mujeres.

Los dirigentes del PAN, PRI y PRD anunciaron formalmente que irán en alianza, ¿esto es favorable? Sin duda alguna, ahora sí que es una unión que dio buenos frutos en el 2021 y estoy segura que volverá a darlos en 2024. Nos une una importantísima causa.

Corresponde al PAN elegir al candidato. ¿Está de acuerdo o tiene alguna propuesta respecto a esta definición? En efecto, se acordó que el PAN siglaría, el presidente Andrés Atayde ha sido claro en que buscará hacerlo por consenso y con construcción de acuerdos. Me parece importante, es decir, no es que llegue a imponer, sino que va a buscar conciliar. No conozco el método, supongo que todavía no se tiene claro, pero me apegaré a cualquier método que se defina, con ganas de participar, con ganas de sumar, por supuesto.

No es la única que ha alzado la mano, están los alcaldes de BJ y Cuajimalpa, la senadora Kenia, ¿no existen roces entre los compañeros? La verdad no, tengo muy buena relación con quienes también quieren la candidatura, creo que es momento de pensar en la ciudad, pensar en el país más allá del ego y construir un consenso al cual me voy a sumar. Me favorezca o no el resultado en mi intención de ser jefa de Gobierno, sea o no la candidata, voy a ser parte de la alianza sin duda alguna. Quiero ser la candidata, tengo con qué serlo, pero sé que lo que nos estamos jugando va más allá de mí y voy a ser parte de esta alianza independientemente de lo que se defina. Si no soy yo, apoyaré a quien sea.

El alcalde de Cuajimalpa, Adrián Rubalcava, urgió a definir al candidato, ¿todavía están en tiempos? Respeto el tiempo de los partidos, mientras tanto, seguiré trabajando.

¿Qué ha pasado con la UNACDMX? Había reuniones cada lunes. Seguimos en contacto. Tenemos buena relación los alcaldes, cada uno tiene su programa de gobierno, sus acciones propias, pero seguimos trabajando de la mano.