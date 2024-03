Batres asegura que el IECM no le ha notificado de las medidas cautelares

El Jefe de Gobierno, Martí Batres, comentó que no ha sido notificado por el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) acerca de las medidas cautelares que señala la resolución de la queja que interpuso el candidato de Va X la CDMX a la Jefatura de Gobierno, Santiago Taboada.

Aseguró que no se refirió ni lo hará con ningún candidato o partidos políticos, tampoco que hizo llamados a votar a favor o en contra de algún aspirante, por ello, indicó que el Gobierno de la Ciudad de México cumple con lo que marca la ley.

Posterior a conferencia de presa, comentó: Me parece absurdo que un candidato sea el vocero de una Instituto Electoral, me reservo el tiempo para saber con precisión que es lo que dice la resolución porque quien forma parte de una contienda no es imparcial, tiene una postura y no se puede expresar la opinión de un órgano electoral".

Añadió que siempre se han apegado a lo que marca la Constitución Política de la Ciudad de México, recordó que cuando comenzó la veda electoral se interrumpió una campaña respecto a logros del Gobierno, la cual fue difundida en espectaculares, vallas, bardas, entre otros lugares; actualmente, dijo, no hay ninguna campaña activa.

El mandatario resaltó que la ley contempla el derecho a la información y el de réplica, a los cuales indicó que no piensa renunciar, por ello, dijo que si hay una declaracion que sea falsa del Gobierno local la va a aclarar.

"El derecho significa bilateralidad, hay obligaciones y hay derechos, cumplimos nuestras obligaciones y ejercemos nuestros derechos, vamos a estar atentos a la notificación IECM, pero siempre que haya una mentira la vamos a aclarar", sostuvo.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FBPT