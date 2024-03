Taboada presenta queja contra Batres

El coordinador de campaña del candidato a la Jefatura de Gobierno, Santiago Taboada, el diputado local Federico Döring Casar presentó ante el Instituto Electoral de la Ciudad de México una queja contra el Jefe de Gobierno, Martí Batres Guadarrama, por presuntamente violar la imparcialidad de la elección.

Previo a un diálogo con la Cámara de Comercio de la Ciudad de México, Taboada Cortina informó que instruyó a su coordinador a presentar la queja y denunció supuestos actos porriles.

“Nosotros no les vamos a dejar ningún espacio para dejar de señalar, no solamente su intervención, sino sus actos porriles, entonces yo le he pedido al coordinador que, en ese sentido, nos ayude a llevar, en este caso, esa vocería”, comentó el ex alcalde en Benito Juárez.

Lo anterior, luego de que el pasado 18 de marzo, un día después del debate entre aspirantes a la Jefatura de Gobierno, Batres Guadarrama acusara al panista por decir 35 presuntas mentiras en el ejercicio democrático.

Döring Casar dijo que pedirían un pronunciamiento para que se tomen las medidas cautelares para garantizar que se frenen este tipo de situaciones durante las elecciones, pues, señaló,se trata de una contienda entre candidatos formalmente registrados.

“Él (Martí Batres) tiene que entender que su tiempo y su espacio para opinar en la política electoral se agotó”, aseguró.

Ayer, Taboada Cortina también recorrió un mercado en la alcaldía Gustavo A. Madero y prometió que de ser el próximo mandatario remodelará más de 300 mercados públicos de la ciudad.