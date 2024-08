Batres se opone a proyectos para tala en Six Flags

El Jefe de Gobierno, Martí Batres Guadarrama, reiteró que su administración no permitirá la tala de 151 árboles en el proyecto de Six Flags ni aprobará un estacionamiento en el Bosque de Tlalpan.

En la puesta en marcha del operativo de seguridad en Coyoacán y Tlalpan, el mandatario dijo que el objetivo es conservar los bosques de la ciudad por el beneficio que ofrecen éstos, como el oxígeno.

“No se va a avalar por parte del Gobierno de la Ciudad, ningún proyecto que implique talar árboles en Six Flags, son nuestros bosques, es la zona donde se recarga el acuífero, donde se produce el oxígeno y dónde se genera el clima templado de nuestra ciudad”, comentó.

Sobre este caso, el pasado 15 de julio, la Secretaría de Medio Ambiente informó que tras una reunión con la empresa Six Flags detalló que no autorizaría la tala de 151 árboles para el proyecto “Roller Coaster Tipo A”.

De esta manera, Six Flags, que acató la decisión, debe presentar un nuevo plan para la instalación de su nueva atracción sin afectar al ambiente.

Batres Guadarrama aclaró que, como lo han exigido vecinos de Tlalpan, su Gobierno no avalará la construcción de un estacionamiento en el bosque de esta alcaldía.

“Quiero decirles que no se va a hacer; hay vecinas, vecinos que nos han pedido que no se haga, que puede afectar la convivencia que se da en este importante centro de asistencia familiar, de recreación familiar, y no se va a hacer este estacionamiento tampoco”, dijo.

El mandatario, junto con el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez, pusieron en marcha el operativo de seguridad en Coyoacán y Tlalpan con tres mil 56 elementos de distintas dependencias, 121 vehículos de apoyo, tres blindados, 46 caballos, siete cuatrimotos y dos binomios.

De acuerdo con las autoridades, esta acción de seguridad abarcará al menos 30 colonias de las dos demarcaciones con el objetivo de que no aumente la incidencia delictiva.