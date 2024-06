Brugada triunfó con 6.9% más votos que Sheinbaum en 2018

La candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia en la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, quien ganó la elección para encabezar la Jefatura de Gobierno para el periodo 2024-2030, obtuvo 6.9 por ciento más votos que Claudia Sheinbaum Pardo en 2018.

De acuerdo con el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), Sheinbaum Pardo, entonces candidata de la coalición Morena PT y Encuentro Social, obtuvo dos millones 539 mil 356 de votos, mientras que Clara Brugada, de la coalición Morena PT y PVEM, alcanzó, al momento, dos millones 717 mil 45.

Una característica similar entre las elecciones de 2018 y 2024 fue la participación ciudadana, pues hace seis años participó el 70.4 por ciento de la lista nominal de siete millones 628 mil 256, mientras que este año hubo un 69.2 por ciento de participación en la lista nominal que fue de siete millones 576 mil 543.

En la jornada electoral de hace seis años hubo 125 mil 821 votos nulos, mientras que este año hubo una baja del 32.8 por ciento al registrarse 94 mil 691 capitalinos que no ejercieron su derecho al sufragio.

Gráfico

En 2018 Sheinbaum Pardo compitió para la Jefatura de Gobierno contra la candidata de la coalición PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, Alejandra Barrales Magdaleno, quien obtuvo el 31 por ciento de los votos, también compitió contra Mikel Andoni Arriola del PRI, pero solo alcanzó el 12.8 de sufragios.

Otros candidatos fueron Mariana Boy por el PVEM y en este año volvió a intentar llegar a la candidatura, pero no lo logró. También, participó Purificación Carpinteyro por Nueva Alianza;Marco Rascón, del Partido Humanista, y Lorena Osornio Elizondo, de manera independiente.

En contraste, este 2024 la competencia fue entre Clara Brugada y Santiago Taboada, de Va X la CDMX, quien obtuvo el 38.9 de votos, así como con Salomón Chertorivski ,de Movimiento Ciudadano, quien tuvo 387 mil 443 votos.

La académica en Derecho Electoral de la UNAM, Jessica Rojas Alegría, expuso que ya hay un avance casi concluido en los resultados finales del PREP y difícilmente podrían variar las proyecciones que resulten posterior a las sesiones de cómputo distrital en las cuales se definen las cifras finales.

Consideró que la pluralidad fue un factor que influyó en los resultados a favor de las candidatas de Morena, ya que no se puede comparar entre las 16 alcaldías aspectos como el Producto Interno Bruto, el nivel de vida, acceso a educación, cultura, entre otros aspectos.

“No es lo mismo alcaldías como Benito Juárez o Miguel Hidalgo en comparación con Milpa Alta o Xochimilco o lugares completamente distantes en términos de distribución poblacional como es Iztapalapa y Gustavo Madero, esta gran pluralidad de formas de ser, de pensar de vivir, se refleja en la dinámica política de las formas que se tiene de concebir el ejercicio del poder”, dijo a La Razón.

La especialista en política señaló que la gente suele votar en masas, lo cual lamentó, pues, dijo, se pierde la capacidad analítica de los capitalinos de poder optar por opciones distintas.

La académica consideró que es necesario analizar también los rangos de edad de los votantes, si son o no beneficiarios de algún programa social, zona geográfica y elementos que aproximan a conocer la realidad respecto del voto.

Rojas Alegría expuso que es digno de reconocer que son las primeras dos mujeres que gobiernan la capital, pero habría que valorar si intervino el factor de género en los sufragios, ya que se debe analizar las propuestas.

“No me iría con el discurso sencillo sin análisis de por medio de que las mujeres automáticamente votamos por mujeres, al margen de una cuestión de sexo o preferencia de identidad, no podríamos hacer una conjetura de decir que como son mujeres voten por mujeres, me parece que tiene que ver con qué se ofrecía desde las promesas de campaña”, indicó.

Rojas Alegría expuso que las mujeres de la Ciudad de México han sido un grupo de los más golpeados en términos de violencia en la esfera pública, espacios educativos, laborales, entre otros, lo que ha provocado la falta de reconocimientos de sus derechos.