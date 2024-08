Caso Javier Corral: No se trató de un rescate, dice Ulises Lara, encargado de Fiscalía de CDMX

El encargado del despacho de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Ulises Lara López, rechazó que haya rescatado al exgobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, de la aprehensión que iban a ejecutar elementos de la Fiscalía Anticorrupción de esa entidad, quienes buscaron cumplimentar ésta de manera ilegal.

MÁS INFORMACIÓN Fiscalía de Chihuahua intenta detener a Corral en la CDMX

En el videomensaje, el funcionario mencionó que aclaró que los agentes de Chihuahua no tenían la autorización para llevar a cabo la diligencia, pues no tenían autorización para ello, porque aún no terminaba el proceso para lograrlo.

“Bajo ninguna circunstancia se trató de un rescate como equivocada y dolosamente se ha señalado. Cumplimos estrictamente la ley como nos fue conferido. La aprehensión de una persona, sin agotar las formalidades esenciales del procedimiento constituye la privación ilegal de la libertad”, mencionó.

Lo anterior, luego de que elementos de la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua acudieran al restaurante Gin Gin, en la colonia Roma, alcaldía Cuauhtémoc, para cumplimentar la orden de detención en contra del exmandatario estatal librada el pasado 9 de agosto por el presunto delito de peculado.

En un video difundido anoche por el comunicador Ciro Gómez Leyva, en Imagen Televisión, se aprecia cómo Lara López acudió al sitio en el que estaba Corral Jurado y habla con el encargado de los agentes de Chihuahua.

“Decidimos no colaborar, una cosa es recibirlo y ustedes hayan ingresado así, sin actuar. Ustedes nos ingresaron este documento el día de hoy, 14 de agosto. Nada más lo dimos por recibido, pero no hemos respondido que ustedes pudieran actuar en la Ciudad de México sin nuestra autorización”, comentó el encargado del órgano autónomo.

Al respecto, el encargado de los elementos de la Fiscalía de Chihuahua le explica que tras entregar el documento para ejecutar la orden de captura, “el cargado” les comentó que podían ejecutar la orden de aprehensión.

Posteriormente, Lara López salió del restaurante junto con Corral Jurado y ambos subieron a una camioneta. La autoridad trasladó al expanista al búnker de la Fiscalía capitalina.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR