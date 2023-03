La Ciudad y la Transformación: Sector Turismo, prioridad en el desarrollo del país

La industria turística mexicana es el primer empleador de mujeres y el segundo de jóvenes en el país, además la Organización Mundial de Turismo colocó a México al cierre de 2022 en el segundo lugar mundial en captación de turistas solo después de Francia, de acuerdo a datos del Gobierno federal.

Les invito a ver nuestro tercer foro “La Ciudad y la Transformación”. El tema de hoy es Importancia del Turismo como motor de la economía. Comenzamos #EnVivo https://t.co/VyghSeai7c — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) March 24, 2023

Durante el conversatorio “La Ciudad y la Transformación. La importancia del Turismo para la Ciudad de México”, la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, detalló que la ciudad es el segundo destino turístico del país “y queremos que se siga potenciando, pues si bien hay proyectos como el Tren Maya, también los hay en las dos costas, pero la Ciudad de México lo tiene todo”, aseveró.

La mandataria capitalina aseguró que, si México no tuviera estabilidad económica y no hubiera muchos lugares seguros, no serían el segundo destino turístico en el mundo, pues más allá de lo que diga cualquier persona “México brilla”.

Señaló que en cuatro años han reducido los delitos en 50 por ciento, además de muchas acciones como recuperación de espacios públicos, por ello lo colocan como destino por excelencia.

Destacó que en la pandemia crearon el programa “Ciudad al Aire Libre” esencialmente para que los restaurantes salieran a la calle, “lo que es importante porque, son parte de la industria turística y de la derrama económica, por ello se permitió recuperar el turismo de manera importante”, agregó.

Para socializar el turismo a toda la población, se crearon también programas como Colibrí Viajero, que trasladan a familias de escasos recursos a lugares recreativos, además de que en el caso de Iztapalapa que no era un destino turístico, con la llegada del Cablebús cambió esa perspectiva.

“Tenemos un programa de turismo social llamado Colibrí, en donde llevamos a diferentes personas a diferentes partes de manera gratuita. Otra parte es que la recuperación de muchos lugares de la ciudad como el Cablebús, ha permitido que se conozca en todo el mundo, pues Iztapalapa no era un destino turístico, pero al poner el Cablebús, se ha vuelto turístico. Por ello personas que vienen quieren ir a visitar el Cablebús y genera derrame economía”, explicó.

Aseveró que la Ciudad de México es una puerta al mundo y a los estados, por ello en el Tianguis Turístico hay espacios de exposición de todos, así como hay oportunidad que todos los empresarios asistan; por ello se potencia el turismo de muchas formas. “En la pandemia fue el sector que más sufrió, por ello lo estamos recuperando por lo que queremos la derrama turística y lo que genera”, dijo.

Mientras que la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, mencionó que en el estado se trabaja por la seguridad, a fin de que los visitantes tengan una experiencia inolvidable, por ello han ganado algunos premios y avanzan en coordinación con todos los órdenes de gobierno.

Señaló que la gastronomía regional juega un papel sumamente importante, ya que se puede presumir a nivel internacional la gran diversidad, lo que también ha gustado mucho a los extranjeros. “Se está pensando tener un paradero gastronómico en Chilpancingo para todos los visitantes y la mayoría de los visitantes son de la Ciudad de México, por ello tenemos una gran coordinación”, indicó.

Humberto Hernández Hadadd, subsecretario de Turismo, sostuvo que en 2022, el país captó 28 mil 016 millones de dólares que entraron a la industria en servicios de turismo, por ello dijo se requiere cuidar al sector y con ello detener la migración, pues muchas comunidades rurales han entrado al empredurismo y se han convertido en prestadores de servicios.

Explicó que el director de Turismo de la ONU vino en pandemia a México a entregar un premio al Presidente Andrés Manuel López Obrador, porque fue el más rápido que reaccionó a una estrategia de cielos abiertos en la pandemia, ya que entendió la responsabilidad de cuidar a la gente y seguir con la economía.

“Pues era un tramo muy difícil de recorrer en la pandemia, y con ello México salió adelante sin entrar en una crisis, por ello el turismo tiene un papel reconocido y ahora es cuidarlo con una buena estrategia. Pues hay turismo con solo y playa y turismo tierra adentro”, explicó.

Héctor Tejada Shaar, presidente de Concanaco Servytur señaló que el turismo trae una derrama económica inmediata y trabajan para que sea una realidad para todas las comunidades del país, ya que hay mucho para su exposición, además que los extranjeros deben conocer todos los atractivos del país, ya sea que hagan un viaje corto de su ciudad, ya que en todo el país hay diversos destinos.

Indicó que la seguridad es una condición necesaria para cualquier actividad económica, por ello se busca estar en lugares seguros, además que se debe trabajar de la mano con las cámaras de comercio y el Gobierno federal, estados y municipios, ya que en seguridad se debe trabajar de manera conjunta.

“El turismo es de las actividades más incluyentes, pues si bien se benefician las grandes empresas, hay lugares en donde hay hostales, se benefician restaurantes y fondas, además de taxis, tiendas de conveniencia, etc. El turismo tiene una gran importancia para muchos sectores”, agregó.

