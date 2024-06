Clara Brugada anuncia que recibirá propuestas ciudadanas

La ganadora de la Jefatura de Gobierno de la coalición Sigamos Haciendo Historia en la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, anunció que próximamente instalará una mesa en el Zócalo para recibir propuestas de la ciudadanía que favorezcan a la capital con la finalidad de ponerles solución a los problemas que preocupan a la gente.

Durante una conferencia con medios de información, la exalcaldesa de Iztapalapa comentó que estará respaldada por su equipo para conocer las problemáticas de las personas, ya que busca dar atención suficiente a cada caso.

“La ciudadanía tiene muchas propuestas, todo el mundo quiere decir una y a mí me encanta escuchar las propuestas de la gente porque de ahí salen ideas maravillosas, así que me voy a instalar en el Zócalo capitalino con todo mi equipo porque no me alcanza el tiempo de estar dándole a cada uno una cita”, dijo.

Asimismo, Clara Brugada adelantó que en el transcurso de esta semana visitará al Jefe de Gobierno, Martí Batres para planear el proceso de transición del cargo.

Brugada Molina además mencionó que llevará a cabo un plan para recorrer la Ciudad de México en un acto al que llamó “la gira de la victoria”.