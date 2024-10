Clara Brugada instala gabinete del agua; ‘se atenderá el tema con una visión social, tecnológica y medioambientalista’

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, encabezó la instalación del Gabinete del Agua, con el objetivo de gestionar de manera eficiente este recurso y garantizar que toda la población tenga acceso a este derecho humano, con una visión social, tecnológica y medioambiental, en coordinación con el Gobierno de México, alcaldías, Estado de México e Hidalgo.

En el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, la mandataria capitalina destacó que su gobierno abordará el tema del agua sin privatización, con estrategias a corto, mediano y largo plazo. Asimismo, precisó que el Gabinete del Agua tiene como objetivos la atención pronta al tema de abastecimiento, el fortalecimiento de la infraestructura para la captación de lluvia y el rescate de cuerpos de agua, con el fin de reabastecer los acuíferos y recuperar el equilibrio ecológico.

“Vemos el asunto del agua como un derecho humano, como un derecho humano y con una meta muy precisa: lograr que la población de la Ciudad de México tenga acceso al derecho al agua y que además podamos lograrlo modificando, como se ha venido haciendo desde el gobierno anterior, la manera de gestionar el agua en la ciudad. (...) Coincidimos el Gobierno de la Ciudad con los otros gobiernos cercanos, y coincidimos con el Gobierno federal con una misma visión, una visión integral, nuevo modelo de gestión de agua que proteja a la naturaleza y le dé sustentabilidad a futuro”, expresó.

Indicó que implementará diversas políticas como la apertura de la plataforma de monitoreo C5 del Agua; la línea telefónica H2O, para atender fugas en menos de 24 horas; así como medidas que permitan detener el crecimiento de la mancha urbana para proteger el Bosque de Agua de la ciudad, además de la creación de planes por alcaldía, con acciones como la sustitución de las redes de drenaje para gestionar correctamente el recurso y abastecer a la población.

“Vamos a ir echando a andar todo el conjunto de propuestas que tenemos para el agua, desde el C5 del agua, que es la plataforma que nos permita monitorear lo que está pasando en toda la ciudad, como también las líneas telefónicas, porque nos proponemos lo siguiente: reporte de fuga de agua, en un día se tiene que resolver, en un día, entonces eso también es muy importante. Y, por supuesto, proteger el Bosque de Agua al que se hacía referencia. ¿Qué es proteger nuestro Bosque de Agua? Es no permitir más invasiones en la zona de conservación ecológica y ahí tenemos que actuar todos juntos y juntas para lograrlo”, mencionó.

Clara Brugada explicó que el Gabinete del Agua sesionará diariamente con los integrantes del Gobierno local y de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y, de manera semanal, con las y los alcaldes, a fin de revisar constantemente los niveles de las fuentes de agua que abastecen a la capital, así como el funcionamiento de los pozos.

“Por un lado, es el monitoreo del funcionamiento de las fuentes que abastecen de agua en la ciudad; y segundo, la instrumentación de las medidas necesarias para las zonas que de por sí sabemos que no tienen agua, no es que de repente en algún lado no haya agua y en otro sí, solo se da a veces cuando hay alguna crisis externa o algún pozo se descompone, pero aquí ya sabemos qué zonas no tienen agua. Entonces, si ya sabemos cuáles son las zonas que no tienen agua, tenemos que hacer un plan que permita que las personas, los habitantes que viven en esas zonas puedan acceder al agua de inmediato”, expresó.

Finalmente, la jefa de Gobierno resaltó que durante la administración anterior, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y Martí Batres Guadarrama, se desarrollaron importantes políticas en materia de agua, como la inversión de más de 17 mil millones de pesos; la rehabilitación del Sistema Lerma, que incrementó el caudal mil litros por segundo; y la instalación de 65 mil sistemas de captación de agua de lluvia, que permitieron ahorrar 2.5 metros cúbicos de extracción del acuífero.

Por su parte, la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), Alicia Bárcena Ibarra, subrayó que la instalación de este Gabinete ayudará a implementar las medidas que se requieran para gestionar de manera óptima el agua en la Zona Metropolitana del Valle de México.

“Es muy importante para el Valle de México tener una estrategia integral, encabezado por este Gabinete del Agua de la Ciudad de México y con el gran compromiso de la presidenta Claudia Sheinbaum. (…) Creo que estamos ante la oportunidad, en este Gabinete y en el Gobierno, de hacer un trabajo conjunto para buscar formas de innovación, tecnificación, para buscar nuevas formas de tratamiento. (…) Lo que necesitamos es manejar el agua, gestionarla, no tratar de sacarla por todos los medios, tenemos que realmente buscar una serie de soluciones y solo se va a lograr con la colaboración de todos”, comentó.

El secretario de Gestión Integral del Agua de la Ciudad de México, José Mario Esparza Hernández, afirmó que la creación del Gabinete del Agua ayudará a tomar mejores decisiones, gracias al seguimiento puntual de la información en materia hídrica, social y ambiental; su implementación, dijo, busca garantizar el recurso para la población, con la participación y la puesta en marcha de proyectos que beneficien al campo y a la ciudad.

“Todas las voces serán escuchadas con sus propuestas y preocupaciones sobre la gestión del agua; el desarrollo regional equilibrado, implementando proyectos de infraestructura hídrica que beneficien tanto a las áreas urbanas como las rurales; y la gestión de recursos propios, compartidos y externos, fomentando los sistemas financieros del agua. (…) La coordinación entre las partes para la recopilación de información y generar diagnósticos e indicadores es algo muy importante porque constantemente puede estar evolucionando esta información y es importante que todos y todas estemos al tanto”, dijo.

Comentó que para dar cumplimiento a los objetivos de la dependencia a su cargo, se optimizará el suministro y distribución del agua con innovación y tecnología, además de recuperar y regenerar los cuerpos de agua, y las potenciales fuentes de agua potable auxiliares en la contención y mitigación de las afectaciones por inundaciones.

El secretario del Agua del Estado de México, Pedro Moctezuma Barragán, compartió que para sumar a las acciones en esta materia, el Estado de México trabaja en tres propuestas de proyecto: el saneamiento del Río Lerma a través de procesos de aguas regeneradas que permitan también un manejo de cuencas y ecosistemas; recuperación de lagos, humedales y canales para obtener 15 metros cúbicos en el estiaje y 26 metros cúbicos en la época de lluvias; así como medidas para la defensa y conservación del Bosque de Agua.

La directora general del Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México (OCAV), de la CONAGUA, Citlali Elizabeth Peraza Camacho, celebró la instalación de este Gabinete y expresó su reconocimiento al trabajo realizado por la Jefa de Gobierno en la materia.

“Para la CONAGUA, es súper importante este tipo de gabinetes y es una decisión súper acertada de la Jefa de Gobierno. (…) Agradezco la invitación, celebro su ímpetu, me ha tocado ver de manera muy constante esa lucha que tiene usted con el agua para que sea un tema prioritario, en este Gobierno creo que es muy importante”, señaló.

En tanto, el encargado del Proyecto de Desarrollo Sustentable de los Estados de México, Hidalgo y Ciudad de México, Roberto Capuano Tripp, aseguró que los trabajos que resulten de la sesión de este Gabinete, beneficiará a las y los habitantes del Valle de México.

Destacan ejes a tratar en la gestión de agua

La alcaldesa de Iztapalapa, Aleida Alavez Núñez, destacó la creación de la Secretaría de Gestión Integral del Agua porque permitirá mejorar la atención de los problemas en esta materia, agrupados en cuatro ejes: acceso al agua potable, el aprovechamiento para distintos usos, así como la conservación y protección del líquido y el agua como servicio público.

“Agradezco la invitación para participar en los trabajos del Gabinete de Agua, que estoy cierta, va a ser de mucha ayuda en las acciones que llevaremos a cabo en las alcaldías. También, vuelvo a decirlo, el atino de la presente administración de elevar a rango de Secretaría la gestión con enfoque integral y sustentable del agua, lo que va a permitir abordar con mayor entereza los problemas que nos aquejan”, mencionó.

En su intervención, el alcalde de Cuajimalpa, Carlos Orvañanos Rea, reconoció al Gobierno capitalino por tener una visión de cuenca y de justicia social en torno al agua; que incorpore la tecnología con la creación del C5 del Agua y resaltó que el Gabinete de Agua tenga una composición plural, técnica y regional.

“No solamente participamos personas de la Ciudad de México sino de distintos estados que sin duda son parte de la solución y que nos tomen en cuenta como alcaldes habla también de la sensibilidad social y política de nuestra Jefa de Gobierno que sin duda sabe de la relevancia de que los alcaldes coadyuvemos en las metas y en los objetivos de la CDMX”, complementó.

Finalmente, la alcaldesa en Tlalpan, Gabriela Osorio Hernández, celebró que la jefa de Gobierno cumplió con una de sus promesas de campaña al instalar el Gabinete de Agua.

“Aquí se refleja la voluntad política como Gobierno de la Transformación de atender una de las demandas principales del pueblo de la ciudad y que como gobiernos estamos para garantizar derechos y uno de ellos, y principal, porque estamos hablando de vida, es garantizar el derecho humano al agua. Celebro fuertemente que se lleve a cabo esta instalación con una visión metropolitana”, concluyó.

