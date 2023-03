Claudia Sheinbaum descarta nombrar "corcholatas" para sustituirla en CDMX

La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, se negó a mencionar nombres de las posibles "corcholatas" que podrían contender para sucederla en el cargo al frente de la Ciudad de México rumbo a los comicios de 2024.

Cuestionada acerca de los perfiles que ella ve como posibles candidatos para sucederla en el cargo -como lo dio a conocer en su momento el Presidente Andrés Manuel López Obrador para el Ejecutivo federal- la mandataria refirió que "hay muchos compañeros" que aspiran a la Jefatura de Gobierno.

"Hay muchos, no los vamos a mencionar, pero ustedes conocen, salen en las encuestas, hay muchos y muchas compañeras que tienen toda la capacidad, el conocimiento, que conocen la ciudad, que tienen todas las posibilidades", dijo.

Y agregó: "lo importante aquí es que la ciudad va a seguir con la Transformación y esa es una decisión de los habitantes".

Respecto a los posibles candidatos a la Jefatura de Gobierno de oposición, Sheinbaum Pardo resaltó que su problema es que "no tienen proyecto", por lo que consideró que no tienen posibilidad alguna de ganar.

"Tienen un proyecto de regresar al pasado, yo pregunto ¿quién quiere regresar al sexenio anterior en la ciudad? Y eso es lo que ellos representan, es su alianza. No tienen ninguna posibilidad, como bien dice la encuesta?", cuestionó.

Tras la entrega de Certificados de la Escuela de Código de Pilares, la mandataria aseguró que la Jefa de Gobierno "no tiene por qué hablar de los perfiles" para este cargo, pues es algo que decidirán los ciudadanos. No obstante, señaló que deberá ser alguien con quien no se regrese a la corrupción.

"No tiene la Jefa de Gobierno por qué hablar de los perfiles; lo que sí, evidentemente, una gente honesta, que siga con el proyecto de transformación en la ciudad, que siga construyendo una ciudad de derechos y que no haya regresiones a la corrupción", indicó.

Cuestionada acerca de una encuesta en la que se perfila el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, la mandataria capitalina resaltó que cualquiera de los compañeros que se postulen y sigan el proyecto de la Cuarta Transformación será "legítimo".

