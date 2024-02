¿Cuántas veces no te has encontrado en Instagram con algún lugar nuevo que quieres visitar y sacas la captura de pantalla para que tengas guardada la información de ese sitio? Lo mismo pasa con lugares en donde venden muebles, accesorios, artículos de belleza: sacas captura de pantalla porque te parece mucho más fácil guardar así la información que pasarla en texto. Sin embargo, las capturas de pantalla también funcionan para aquellos que toman contenido que no es suyo y lo hacen pasar como tal o para estar de stalker en un perfil en específico.

Si alguna vez surgió la posibilidad de saber si alguien le tomaba capturas a tus conversaciones de WhatsApp, ahora existe también esta probabilidad con tus posteos en Instagram. ¿Quieres saber si alguien le tomó captura de pantalla a tu contenido? Ahí te va el tip.

¿Cómo saber si alguien tomó captura de pantalla de mis publicaciones en Instagram?

De acuerdo a diversos especialistas en gadgets y tecnología, todo depende del tipo de captura de pantalla que realices. Hasta el momento, Instagram no te notifica si se tomó captura de alguna conversación o de alguna publicación que hayas hecho en tu cuenta, sin embargo, sí hay una excepción cuando de contenido efímero se trata.

Cuando nos referimos a este tipo de contenido efímero, como mensajes temporales enviados a través de Instagram Direct, Instagram sí emite una notificación al usuario que ha enviado el mensaje. Aplica, sobre todo, si Messenger está integrado en la cuenta de instagram, lo que amplía este alcance.

¿Cómo es esto? Pues que si tú tienes el chat en modo efímero, Instagram te mostrará un aviso de que se ha tomado una captura de pantalla. Te recomendamos que actives este modo efímero, sobre todo si envías a alguien fotografías que pudieran ser consideradas polémicas o peligrosas para ti en un futuro.

Así se ve la notificación de captura de pantalla de Instagram. La Vanguardia.

¿Qué pasa con los chats temporales en Instagram?

Por ejemplo, si tú activaste la función dentro de Instagram como mensajes temporales en el chat y alguien toma una captura de pantalla, Instagram te mostrará una notificación cuando se realice esta captura. La privacidad radica para fotos, videos y mensajes por igual, pero recuerda, para que esto suceda, debes activar la función de mensajes temporales.

