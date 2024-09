Concluyo con satisfacción del deber cumplido: Lía Limón

La alcaldesa en Álvaro Obregón, Lía Limón García, destacó en su Tercer Informe de Gobierno los logros de su administración luego de haber recibido una demarcación "saqueada y sin recursos públicos".

Desde el Teatro de la Juventud, la funcionaria capitalina resaltó que su administración se basó en varios ejes: un Gobierno cercano a la gente, seguridad, mejora de espacios públicos, así como la reactivación de género integral y transversal. Afirmó que todo ello se puso en marcha luego de las afectaciones por la crisis sanitaria por COVID-19.

"Recibimos una alcaldía saqueada y sin recursos con espacios públicos abandonados y con calles banquetas y escalinatas destrozadas. Las y los vecinos vivían a oscuras y los servicios públicos no se atendían .

"El Gobierno anterior nos dejó más de 32 mil gestiones sin atender; además, la pandemia dejó 30 mil personas sin empleo, más de 3000 negocios cerraron y más de 15 mil familias cayeron en condiciones de pobreza sin que el Gobierno de la alcaldía les diera la mano y ustedes lo recuerdan bien, por el contrario, se robaron los programas sociales que eran para atender a la gente afectada por la pandemia y en su momento lo denunciamos", mencionó.

Resalta disminución de inseguridad en la Álvaro Obregón

Lía Limón resaltó que con el programa Blindaje Álvaro Obregón se redujeron 42.5 por ciento los delitos de alto impacto, entre enero y agosto de 2024 respecto al mismo periodo de 2021.

Además, mencionó que, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, las acciones en la materia ayudaron a mejorar 20 puntos la percepción ciudadana en materia de seguridad.

"Es una alcaldía donde los delitos de alto impacto se han reducido y donde la gente se siente más segura. Gracias, lo hicimos juntos. Hoy, Álvaro Obregón es una alcaldía también con mejores servicios públicos y escalinatas arregladas. Gracias, eso también lo hicimos juntos", expresó.

La alcaldesa, quien compitió en las elecciones del pasado por su reelección, aseguró que, en materia de violencia de género, y con la implementación del programa Punto Violeta se logró reducir 33 por ciento el feminicidio y 37 por ciento la violación, en comparación con la administración pasada.

Los espacios públicos, una prioridad

La funcionaria local precisó que durante su gestión hubo una recuperación de espacios públicos como el Parque Águilas Japón, el Deportivo Plateros, el Gimnasio G3, entre otros.

Datos de la demarcación indican que, en conjunto con la ciudadanía se llevaron a cabo 225 jornadas de rescate, limpieza y mantenimiento de parques, parques de bolsillo y áreas verdes.

Además, durante estos tres años, la alcaldía Álvaro Obregón llevó a cabo tres Ferias de las Flores que generaron una derrama económica de hasta 16 mil millones de pesos cada una.

"No escatimamos esfuerzos y por eso concluyo con la satisfacción de haber cumplido estos tres años . Enfrentamos a un Gobierno que nos persiguió con más fuerza de la que no tuvo para combatir al crimen organizado, un gobierno que no dudó en castigar a los habitantes de la alcaldía.

"Nos quitaron el agua a su antojo cerrándonos las válvulas, castigaron nuestro presupuesto y se lo llevaron a las alcaldías que gobiernan ellos, impidieron la coordinación en materia de obras y de servicios, nos quitaron policías del gobierno de la ciudad", expresó.

