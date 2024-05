Confirma la Fiscalía de la CDMX que restos hallados son de perros

El encargado de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Ulises Lara López, informó que los 14 restos hallados en el presunto crematorio entre las alcaldías Iztapalapa y Tláhuac son de perros.

En un mensaje, el funcionario capitalino aclaró que los resultados de los exámenes antropológicos determinaron que los restos analizados no son de humanos como se había dicho antes.

“De acuerdo con los resultados de los dictámenes antropológicos, realizados científicamente, los 14 elementos óseos encontrados en el lugar señalado como de origen, son de origen animal, particularmente de la especie canina, y ninguno de ellos corresponde a persona alguna”, aclaró.

Lara López detalló que peritos analizaron muestras de ceniza que correspondieron a restos de animales, plásticos y basura, por lo que tampoco detectaron restos humanos.

El encargado de la Fiscalía capitalina aclaró las investigaciones en la zona se mantienen y aclaró que el sitio no es un crematorio clandestino ni una fosa ilegal, como señaló el colectivo Madres Buscadoras de Sonora.

“Podemos afirmar categóricamente que no se trata de un crematorio ni de una fosa clandestina”, aclaró el funcionario, quien acusó a actores políticos, sin precisar nombres, de aprovechar la desaparición de personas con fines políticos.

Lo anterior, luego de que el pasado 30 de abril la fundadora del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, Cecilia Flores Armenta, informara en sus redes sociales sobre el hallazgo de un supuesto crematorio clandestino situado en las inmediaciones del volcán Xaltepec.

De acuerdo con la activista, acudió a este sitio tras recibir denuncias anónimas por parte de vecinos cercanos a la zona.

Peritos durante las labores de búsqueda de restos óseos, ayer. Foto: Cuartoscuro

Ayer, Flores Armenta aseguró que ya se habían encontrado algunos restos humanos en el lugar luego de los primeros trabajos de excavación.

A los trabajos arribaron colectivos de madres buscadoras de la Ciudad de México, como Jaqueline Palmeros de Una Luz en el Camino, quienes reclamaron a Flores Armenta que no les diera aviso sobre este presunto crematorio, al que no podían pasar a hacer labores de búsqueda.

“Ceci Flores no representa a las familias ni a las madres buscadoras, ni en la capital, ni a nivel nacional; si aquí no hay positivos en el lugar donde ella dijo y alertó a las más de cinco mil familias de desaparecidos en la ciudad, va haber consecuencias jurídicas y legales porque con el dolor no se juega”, dijo una madre buscadora de la capital.

De acuerdo con la Fiscalía capitalina, aclaró que el lugar denunciado como supuesto crematorio esta cerca del pueblo Colonia, que es de fácil acceso, por lo que consideró inviable que pudiera usarse para la incineración de cuerpos humanos.

Lara López mencionó también que para la cremación de restos humanos es necesario que el fuego alcance y mantenga por varias horas una temperatura de entre 760 y mil 150 grados centígrados, lo cual, afirmó, no puede darse en el lugar.

El funcionario local aseguró que elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), de la Defensa Nacional y Guardia Nacional mantienen resguardo en cinco hectáreas.

El titular de la SSC, Pablo Vázquez Camacho, informó además que en este paraje conocido como Las Minas, policías capitalinos, en apoyo a la Comisión de Búsqueda de la Ciudad de México y a la Fiscalía local, habían hecho trabajos de búsqueda en al menos tres ocasiones sin hallar restos humanos.

De acuerdo con el secretario, las primeras revisiones en el lugar ocurrieron los días 7 de noviembre y 28 de diciembre de 2022, y la más reciente se llevó a cabo el pasado 19 de abril.

“Las diligencias realizadas en conjunto con la Fiscalía desde ayer por la noche y hoy muy temprano, se realizan siguiendo los protocolos de búsqueda, con un equipo muy amplio de peritos”, agregó.

Hallan a dos personas

Vázquez Camacho informó que dos personas de las que se encontraron credenciales en el supuesto crematorio clandestino fueron localizadas y están a salvo.

Una de las credenciales corresponde a Laura Angélica “N”, a quien las autoridades ubicaron en Chalco, Estado de México. La mujer extravió su plástico cuando la asaltaron por la zona del volcán Xaltepec.

La segunda identificación corresponde a Álvaro “N”, menor de edad habitante de Iztapalapa. Los padres del niño explicaron que se deshicieron de los útiles escolares viejos del menor y piensan que la credencial se traspapeló.