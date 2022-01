COVID-19 CDMX: Sigue Semáforo Verde la siguiente semana; hay aumento de positivos

Autoridades de la Ciudad de México (CDMX) informaron que la siguiente semana seguirá el Semáforo Verde de riesgo COVID-19, pero reconocieron que existe un incremento importante de contagios que no se traducen en hospitalizaciones o fallecimientos.

Informe de COVID-19 en la CDMX. Foto: Especial.

El director general de Gobierno Digital de la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP), Eduardo Clark García Doberganes, informó que la Ciudad hay una ocupación hospitalaria de 622.

Datos que se ofrecieron en la conferencia del GCDMX Foto: Especial.

Eduardo Clark García Doberganes dijo que ayer se identificaron poco más de 5 mil casos activos, aunque reiteró, que esto no se refleja con las hospitalizaciones, pues éstas aún se mantienen con registros bajos.

Hicieron un llamado para que la personas se vacunen pues la mayoría de los ingresos a nosocomios son personas sin el esquema de vacunación.

A pesar que los números de contagios son similares a los de la segunda ola, Eduardo Clark aseguró que no es la misma magnitud que el número de hospitalizaciones.

En tanto, Claudia Sheinbaum, Jefa de Gobierno, aseveró que a pesar del aumento de positivos, no hay aumento en hospitalizaciones porque la vacunación está siendo efectiva.

"Sí hay muchos positivos, pero no hay hospitalizaciones, lo que quiere decir que la vacunación es la mejor herramienta para afrontar el virus. No vamos a cerrar actividades. En caso de tener síntomas no es necesario hacer pruebas, sino mejor llamar a Locatel”, explicó.

Claudia Sheinbaum dijo que por el momento no hay signos de alarma en CDMX, aunque recomendó que la gente se siga cuidando para evitar contagios, ya que si bien hay un alto porcentaje de gente inmunizada en la capital, es necesario agilizar las dosis de refuerzo.

Eduardo Clark aclaró que por cada 81 personas positivas, sólo hay un ingreso hospitalario, ya que hasta el momento hay 72 diariamente.

“Donde no hay un incremento es en ingresos hospitalarios, estamos en 8 por ciento respecto al pico diario, ya que 72 personas entran diario a los hospitales públicos y privados. Las defunciones siguen en los niveles más bajos, estamos por debajo de los niveles máximos de otras olas”, destacó.

Además dijo que en la última semana aumentaron las pruebas diarias de 5 a 10 mil, ya que se están identificando más casos positivos.

La secretaria de Salud, Oliva López Arellano, reconoció que la variante ómicron es más contagiosa, y sus síntomas son parecido a un catarro común, por ello pidió a la gente no pensar que es una gripa. “Con los síntomas es probablemente que sea COVID-19, porque las enfermedades respiratorias que hay en invierno, no se están manifestando en estos momentos”, aseveró.

La funcionaria dijo que algunos virólogos han mencionado que el aumento de contagios en esta ola, es el principio del fin de la pandemia.

