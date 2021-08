COVID-19: Centennials saturan sede de vacunación en Xochimilco

En la continuación de la campaña de vacunación contra COVID-19 en la alcaldía Xochimilco para adultos de 18 a 29 años, la sobredemanda ha dificultado la organización de las jornadas, pues acuden personas de otras alcaldías e incluso de otras entidades, señaló Oliva López, titular de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México.

Ayer, se reportó que los jóvenes esperaron hasta siete horas para ser vacunados, incluso varias personas se quedaron formados para ser de los primeros en pasar este domingo.

Oliva López comentó que hay una demanda que sobrepasa las estimaciones. Detalló que el jueves 19 de agosto, se esperaba vacunar a 18 mil y llegaron 26 mil 600; el vienes 20, se contemplaba inocular a 16 mil 900 y llegaron 23 mil; y el sábado, pretendían vacunar a 21 mil 500, pero llegaron 24 mil.

La funcionaria aseveró que hay toda la apertura para agilizar las filas; pero si continúa este comportamiento, pone en una situación de dificultad a la organización y hace que trastoque la experiencia de agilidad en la vacunación.

Eduardo Clark, titular de Gobierno Digital de la Agencia Digital de Innovación Pública, aceptó que lo que ocurre en Xochimilco es una etapa en que la organización no resultó de manera óptima; pero a partir de esta experiencia, las personas de otras demarcaciones deben entender que hay que esperar su turno.

A las personas que no esperaron pues, no es un regaño, pero sí es un llamado de atención a la solidaridad, a entender que a todos nos urge y que la única razón por la cual hacemos el programa de vacunación alcaldía por alcaldía no es por privilegiar a unos sobre otros, eso no, es porque las vacunas van llegando semana a semana