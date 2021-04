¿Por qué algunos adultos mayores ya no acudieron por segunda dosis antiCOVID? Esto piensa Sheinbaum

Después de que se registraron menos adultos mayores para la aplicación de segundas dosis de la vacuna contra el COVID-19 en las alcaldías Miguel Hidalgo y Azcapotzalco, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), Claudia Sheinbaum, planteó la posibilidad de que quienes acudieron a la primera dosis y no a la segunda pudieron haberse vacunado en otros municipios del Estado de México.

Para saber los motivos y comprobar esta hipótesis, a través del sistema de atención telefónica Locatel, llamarán a las personas que no se aplicaron la segunda dosis, para saber los motivos.

"Lo que pensamos que está ocurriendo, pero no podemos afirmarlo hasta que no podamos llamar a las personas que no se aplicaron su segunda dosis que esta semana iniciaremos con ellos, es que a lo mejor mucha gente se vacunó en el Estado de México, sobre todo en los municipios conurbados a Miguel Hidalgo, Huixquilucan y quizá algo de Naucalpan. Y que la segunda dosis se la aplicaron, a lo mejor, en la tercera semana, porque fue la misma marca que se aplicó particularmente en Huixquilucan", dijo.

No obstante las personas que faltaron, la mandataria indicó que en el caso de Miguel Hidalgo hubo una sobredemanda de vacunas en la primera inoculación.

Eduardo Clark, titular de Gobierno Digital de la Agencia Digital de Innovación Pública de CDMX, señaló que en Locatel, se registraron 10 mil adultos mayores de 60 años rezagados en la inoculación, de los que ya se vacunó a 5 mil en la primera dosis. Por lo tanto, aún faltan otros 5 mil.

Refirió que los beneficiarios no son cuestionados sobre los motivos por los que no acudieron en la fecha que les correspondía, pues lo importante es que se vacunen.

