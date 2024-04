Durante muchos años Coyoacán padeció el abandono y la improvisación de gobiernos ineficaces, lo que generó severas deficiencias; de ahí sacamos a nuestra demarcación con el trabajo de un equipo de profesionales, sostuvo Giovani Gutiérrez Aguilar, candidato de PRI, PAN y PRD para esta alcaldía.

“Coyoacán necesita expertos, no improvisados”: Giovani Gutiérrez Aguilar

Gutiérrez Aguilar sostuvo una reunión con su equipo de campaña en la que se acordó intensificar los recorridos y las reuniones vecinales con el fin de acercar la propuesta de 80 puntos que se puso en marcha mientras estuvo a cargo de la administración local. “Lleven la propuesta a todas y todos, en paz y en orden. No caigamos en las provocaciones ni en las agresiones de quienes, en otro equipo, están desesperados”.

El candidato de la Coalición indicó que se ha gobernado en dos años y medio con profesionalismo, con metas definidas y con planes programados.

Aquí no se ha improvisado nada. Aquí se planeó y se diseñó un gobierno de expertos y nos allegamos de los mejores. Aquí sí medimos los avances con indicadores y con números, aquí no cabe la improvisación que por años dañó a Coyoacán. No permitamos que regrese