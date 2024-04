“Nuestras propuestas sí son viables y están probadas, por eso ganaremos”: Giovani Gutiérrez

En esta campaña llevamos a casa de las y los coyoacanenses propuestas que son eficaces, que son viables y son una fórmula probada para dar resultados, dijo Giovani Gutiérrez Aguilar, candidato de la Coalición Va X La Ciudad de México, para Coyoacán.

Giovani Gutiérrez siguió con sus actividades y caminó las calles de San Diego Churubusco y de Pedregal de Santo Domingo en donde expuso ante los ciudadanos su lista de 80 propuestas con las cuales busca darle continuidad al trabajo que sí da resultados, aseguró.

Aquí no van a escuchar denostaciones, no van a escuchar descalificaciones porque no es ético. Aquí, como Michael Phelps, no volteamos a ver hacia atrás; no vemos a qué distancia va el 2º o el 3er lugar. Aquí nosotros tenemos la mira puesta en el futuro, hacia adelante. ¡Aquí vamos decididos a la victoria, aquí vamos con rumbo fijo y claro y el 2 de junio vamos a obtener el triunfo!”