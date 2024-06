En Coyoacán vecinos exigen justicia para el asesinato de Moni.

Vecinos de la colonia Ciudad Jardín, en Coyoacán, exigen a las autoridades encontrar y detener a Flor, presunta asesina de Moni, la perra de raza chihuahua que era mascota de Esmeralda.

La dueña de la can recordó que el pasado 27 de mayo su perra, que no veía ni escuchaba bien, salió de casa al mediodía. Luego de buscarla la halló enterrada en el jardín de Flor, en la unidad habitacional de la Cerrada de Xotepingo y División del Norte.

La mujer explicó que, de acuerdo con los peritajes de las autoridades capitalinas asentadas en la carpeta de investigación CI-FICOY/UAT-COY-2/UI-1S/D/01403/05-2024, Moni fue víctima de violencia extrema.

“En la necropsia que realizó la Fiscalía salió que Moni tenía fracturas en las costillas, vertebras fracturadas, tenía laceraciones en sus órganos y murió de un choque hipovolémico, que es cuando no tiene líquidos vitales para subsistir”, comentó en entrevista con La Razón.

Esmeralda reclamó que las autoridades no han procedido con el caso a pesar de que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ya comprobó que murió a punta de violencia, por lo que exhortó a institución a hacer justicia.

En abril pasado el órgano autónomo respondió una solicitud de transparencia en la que detalló que, de enero de 2019 al primer trimestre del presente año registraba mil 949 carpetas de investigación por el presunto delito de maltrato animal.

De acuerdo con los datos, en 2020 la fiscalía abrió 243 investigaciones, mientras que en 2023 fueron 509; es decir, el incremento de casos fue de 109.4 por ciento. De enero a marzo de 2024 la autoridad registró 135 indagatorias.

Esmeralda recordó que pidió a las autoridades acudir a la casa de Flor, pues supuestamente había evidencia suficiente que la inculpaba, pero desde el domingo pasado la sospechosa ya no está en su vivienda y sus hijas, indicaron vecinos, se llevaron los contenedores en los que atrapaba a los animales.

Gráfico

“Siento que se están olvidando de mi asunto porque nadie ha venido ni ha dicho nada, considero que tengo todos los elementos para que vinculen a proceso a la señora.

“Quiero que aceleren a mi asunto porque esa señora ya se desapareció con sus hijas, no me gustaría que me den carpetazo y este asunto termine así”, exhortó la víctima.

En un recorrido, este diario acudió al domicilio de Flor, pero no había nadie en el departamento e incluso las ventanas están aseguradas con palos de madera para evitar que alguien entre.

Ivette, otra vecina, mencionó que hace 23 años su familia tenía un perro y Flor fue a su casa y se presentó como una supuesta integrante de una asociación en favor de los animales que encabezaba la presentadora Lolita Ayala y se llevó al can para supuestamente vacunarlo.

La joven recordó que su padre buscó a la mujer, pues pasó un día y no entregó a la mascota. Flor afirmó que el can tenía cáncer, por lo cual se le durmió e incineró.

“Mi papá alegó que el perro estaba sano y además tenía dos años. En aquel tiempo no había leyes para los animales, no se les daba la misma atención, entonces no hubo sanción. El gancho de la señora era que era protectora de animales”, expuso.

Andrés Alvarado vive alado del departamento de Flor, lo que permitió que se percatara de que la mujer presuntamente ponía jaulas para atrapar a los animales y torturarlos hasta matarlos. Desde hace 25 años, dijo, la sospechosa hacía esto.

“En una ocasión escuché un ruido de que un gatito estaba maullando y cuando vi ya estaba preso en la jaula, los desmembraba, los metía en bolsas negras y en la madrugada los enterraba o llevaba a la basura.

“La Fiscalía no nos ha hecho caso y hay todos los elementos y pruebas para que la mujer este presa”, sostuvo.

Otros vecinos consultados coincidieron en que Flor tenía actitudes agresivas no sólo en contra de ellos, sino de los animales, por ello desde el caso de Moni algunos colgaron mantas en sus ventanas para señalar a la sospechosa como presunta criminal.

De acuerdo con el artículo 350 del Código Penal de la Ciudad de México establece una pena de entre dos a seis años de prisión a quien cometa actos de maltrato o crueldad en contra de un animal y le provoque la muerte.

Angelica resaltó que Flor siempre fue problemática y tenía actitud desagradable con los vecinos. Recordó que en una ocasión hace muchos años, su hija sacó a pasear a su mascota en las áreas verdes de la unidad.

El perro de Angelica se dirigió a las jardineras que estaban cerca del departamento de Flor, saco un palo y comenzó a golpear al animal, por lo que su esposo le reclamó y respondió con actitud violenta.

“Es una persona sumamente peligrosa, si es capaz de hacer lo que hizo con Moni, que se puede esperar un niño o una persona, es una mujer psicópata que siente placer matando. Yo pido que se haga justicia, que las autoridades hagan algo porque es un peligro no solo para los animalitos, sino para la sociedad”, compartió.

Otro vecino que fue víctima de Flor fue Fernando, contó que en una ocasión la mujer lo amenazó con un cuchillo de cocina, ya que al meter su automóvil a la unidad sus luces prendieron en dirección a la ventana de flor.

Fernando añadió que hace un par de meses lo insultó verbalmente y en repetidas ocasiones fue testigo que actuaba con la misma actitud con otros vecinos.

“Quienes vivimos aquí tenemos miedo de que a ver a qué hora no la topamos y hace algo, no vivimos en paz estando ella aquí, por eso queremos un castigo ejemplar para ella, la colonia está muy molesta por lo que ha acontecido aquí”, indicó.

Edith Aparicio compartió que Flor le ha puesto pájaros muertos en su lugar de estacionamiento y le ha rallado su coche, por lo que dijo que teme por su integridad, ya que al no saber dónde se encuentra actualmente, piensa que podría sorprenderlos con alguna agresión.

Añadió que hace muchos años los vecinos pusieron una queja en la entonces delegación Coyoacán, la cual firmaron varios vecinos como testigos y víctimas de agresiones, pero no procedió nada.

“Siempre ha sido violenta, ha matado animales. Le pedimos a las autoridades que la encierren porque muy bien se puede esconder y hacerle algo a alguien nada más porque sí, tenemos todos por nuestra seguridad porque ya hay varios antecedentes”, expuso.