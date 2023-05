¿Culpa de Uber? Dejan de operar 70 mil concesiones de taxistas en CDMX

De las 140 mil concesiones de taxi que operaban en Ciudad de México, al menos mitad, es decir, alrededor de 70 mil, han dejado de dar servicio en los últimos años, a raíz de la llegada de plataformas móviles que ofrecen servicio de transporte, de acuerdo con datos de la Secretaría de Movilidad (Semovi) y líderes transportistas.

Desde 2013, con la llega de aplicaciones móviles que ofrecen servicio de transporte de alquiler, como Uber o Didi, se redujo la cantidad de concesiones activas en la capital del país, de acuerdo con estimaciones de la dependencia.

El titular de la Semovi, Andrés Lajous, precisó que las administraciones anteriores no dejaron una base de datos, por lo que no se puede comparar la cantidad de taxis activos entre 2009 y 2011. No obstante, para 2018 se renovaron las concesiones de 100 mil unidades.

Organizaciones de taxistas, consideran que la reducción en el uso de permisos para taxi se debe principalmente a la competencia con las aplicaciones digitales que ofrecen estos servicios .

AM