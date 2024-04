“Dejen votar a la Ciudad en libertad”, demanda Santiago Taboada

El candidato a la jefatura de Gobierno por la Alianza Va X la CDMX, Santiago Taboada, y los 16 candidatos a las alcaldías de la coalición demandaron al jefe de Gobierno, Martí Batres Guadarrama, a que saque las manos de la elección y exigieron que la policía preventiva y de investigación los deje de amenazar, amedrentar y detener a los simpatizantes que colocan propaganda en la ciudad.

En conferencia de prensa, los candidatos denunciaron una larga lista de irregularidades que han cometido funcionarios públicos, tanto locales como federales, para apoyar a los contendientes de Morena, así como también de las diversas denuncias que han presentado ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fepade) y el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), sin que hasta el momento haya procedido una sola.

Candidatos exhiben larga lista de irregularidades y coerción policial. Foto: Especial

“Venimos a denunciar la forma en cómo están interviniendo a nivel local y federal en las elecciones de la ciudad. Cómo la policía está interviniendo (a los candidatos) con sus áreas de investigación. Francisco Almazán, (jefe general) utiliza a la PDI. En lugar de detener a delincuentes detiene a personas que están en las campañas. No nos van a doblar, aunque meta todo este aparato con el que quieren intimidarnos, se los decimos al jefe de gobierno y al fiscal pirata, que, aunque intenten amedrentarnos los vamos a estar denunciando”, advirtió Santiago Taboada.

El candidato del PAN, PRI y PRD explicó que esta situación se está presentando debido al crecimiento que tienen los candidatos de la oposición en las 16 alcaldía, motivo por el que comenzaron a tomar medidas desesperadas, a violentar el proceso y a querer ensuciar la elección, por lo que advirtió van a marcar el “fault” cada vez que cometan una tropelía.

Santiago Taboada, candidato a la jefatura de Gobierno, denuncia intervención policial en conferencia de prensa. Video: Especial

Gabriel del Monte, candidato por Xochimilco, denunció que previo al evento de hoy de la candidata presidencial morenista en esta demarcación, Claudia Sheinbaum, “bajaron” toda su propaganda y la de Santiago Taboada de calles de la alcaldía, así como también acusó que ya les retiraron los apoyos a todos los ejidatarios que acudieron en días pasados al evento del candidato a la jefatura de gobierno.

“Fueron no nada más amenazados los ejidatarios anfitriones del evento, sino en ese momento les fue comunicado en la mañana que, si se presentaban a esta reunión, donde estuvo Santiago (Taboada), se les quitaban los apoyos y así fue. Se les notificó que ya no tenían derecho a esos apoyos, esto es lo que está pasando en Xochimilco, lamentablemente no tienen ya forma de cómo competirnos y les vamos a ganar”, destacó.

Gabriel del Monte, candidato por Xochimilco, expone casos de retirada de propaganda en su demarcación. Video: Especial

Por su parte Lía Limón, aseguró que en Álvaro Obregón Morena están recurriendo a actos prohibidos en la ley para apoyar a sus candidatos.“ Dos cosas que tenemos documentadas y que hemos denunciado: una, la participación de servidores públicos del Gobierno Federal para apoyarlos en eventos y la campaña del candidato de Morena, y el otro tema es demandar que sistemáticamente están retirando nuestra propaganda y la de Santiago Taboada. Incluso, los equipos que van acompañando al candidato de Morena y también en camiones y camionetas que suponemos son del Gobierno.”

La candidata aseguró que ya se han presentado quejas y denuncias en la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, así como ante el Instituto Electoral de la CDMX por ambos delitos.

Aseguró que está metida la mano de René Bejarano, quien recibe toda la ayuda de la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, para dar de alta a los vecinos en los programas sociales.

Lía Limón denuncia acciones ilegales de Morena en Álvaro Obregón, CDMX, durante conferencia de prensa. Video: Especial

Luis Mendoza, candidato a alcalde por Benito Juárez, denunció el uso de la Policía de Investigación (PDI), de la Fiscalía y de la SSC para amedrentar a los voluntarios que colocan propaganda de la Coalición “Va X la CDMX” en esta demarcación.

“En Benito Juárez no van a pasar. Morena está acabado, pero sin duda les vamos a marcar el fault, cada vez y cada cosa que estén haciendo mal, les vamos a marcar el fault. Porque esta elección tiene que ser limpia, transparente y equitativa… Yo le pido al jefe de Gobierno, al Fiscal carnal y la PDI y todo el Gobierno de la Ciudad, que dejen de meter las manos porque no puede ser posible que montaron un operativo con más de 15 patrullas de la PDI junto con más de 20 elementos para detener a cuatro brigadistas voluntarios que estaban colgando lonas. Que se pongan a trabajar”, apuntó.

Luis Mendoza, candidato en Benito Juárez, denuncia uso policial intimidatorio en elecciones locales. Video: Especial

La contendiente a la alcaldía Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, dijo que en el proceso electoral para elegir titular en la demarcación, se han violado los principios de equidad, neutralidad e imparcialidad y se desvían recursos públicos para apoyar a Morena por parte del titular de la alcaldía, Raúl Ortega Rodríguez, el gobierno de Zacatecas y otros servidores públicos.

“Las conductas ilícitas han sido denunciadas por la ciudadanía, el Concejal Abel Fuentes Rocha y la de la voz; consisten en la participación de servidores públicos en horarios laborales en mítines de la candidatas a Jefa de Gobierno, Clara Brugada y de Catalina Monreal, candidata a la alcaldía Cuauhtémoc; propaganda electoral colocada en vehículos oficiales; funcionarios públicos que retiran propaganda electoral de la coalición, publicaciones en redes digitales que constituyen violencia política en razón de género y pautas pagadas por el Gobierno de Zacatecas que promueven a la candidata monrealista a la alcaldía, así como la omisión del titular de la alcaldía de la autorización de espacios públicos para la realización de eventos”, señaló.

Alessandra Rojo de la Vega, candidata en Cuauhtémoc, acusa uso indebido de recursos públicos durante la campaña electoral. Video: Especial

La candidata por Iztapalapa, Karen Quiroga, acusó que la candidata a la jefatura de gobierno de Morena ha tenido reuniones con el alcalde interino de esa demarcación, Raúl Basulto y la base trabajadora para pedir que se “corporativise” el voto, esto acompañado de la acción de funcionarios territoriales como la JUD de Cultura, María Antonieta Pérez Orozco; Cesar Nicolás Ávila y el ex director Territorial, Oscar Ventanilla, quienes se han encargado de cortar, pintar y retirar la propaganda de la perredista y de Santiago Taboada. De igual manera, reveló que la alcaldía está utilizando a beneficiarios de programas sociales para vandalizar propaganda. Por todo ello anunció que presentará denuncias ante la FEPADE.

Karen Quiroga, candidata en Iztapalapa, expone estrategias coercitivas durante conferencia electoral. Video: Especial

En su intervención, Mauricio Tabe, candidato a la alcaldía Miguel Hidalgo evidenció la privación ilegal de su coordinador territorial y cuatro brigadistas más, por parte de la Policía de Investigación de la CDMX en un operativo “abusivo”, enviando con ello un mensaje de intimidación a los opositores.

"Esto me parece muy grave, porque habiendo tantas carpetas de investigación abiertas, habiendo tantos delitos denunciados, tantas víctimas sin justicia, la Policía de Investigación al servicio de Morena, cuidando pendones y no cuidando a la gente", indicó.

Mauricio Tabe, aspirante a la alcaldía de Miguel Hidalgo, denuncia intimidación policial en la campaña electoral. Video: Especial

La candidata a la alcaldía de Tlalpan, Alfa González, delató el uso de recursos públicos por parte de funcionarios de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social. Además, dijo que están amenazando a las y los vecinos con quitarles el agua, hecho que ya está ocurriendo y que en las últimas semanas se ha acentuado el problema de tandeo, así como en la distribución por pipas.

Alfa González, candidata en Tlalpan, expone el uso de recursos públicos y amenazas en la contienda electoral. Vides: Especial

“El gobierno de la ciudad y su candidata están violando sistemáticamente la ley usando los símbolos religiosos, utilizando recursos públicos y evidenciando que tienen miedo porque ya se van y en Tlalpan volverán a perder”, sentenció.

Al respecto, Ana Karen Yáñez, contendiente a Tláhuac, refirió que el modus operandi de los morenistas es amedrentar a los ciudadanos a través de los programas sociales, condicionado las pipas de agua a quienes no simpatizan con ellos, al grado de que vecinos se vieron obligados a tomar los pozos en días pasados.

Además, denunció la forma “descarada” en que todos los funcionarios de la alcaldía andan en las calles realizando la promoción del voto en favor de su candidata.

Ana Karen Yáñez, contendiente en Tláhuac, denuncia el uso de programas sociales para coaccionar el voto durante la conferencia electoral. Video: Especial

“Los Escorpiones, de la Secretará de Seguridad Ciudadana se han dedicado a bajar la propaganda, pero vamos a dar la lucha, queremos un cambio en Tláhuac, queremos que se acabe la caja chica de Rigoberto Salgado”, aseguró.

En la conferencia de prensa también acudieron Margarita Saldaña, candidata por Azcapotzalco; Luis Gerardo Quijano, contendiente por Magdalena Contreras; Daniel Ordoñez, aspirante a Iztacalco; Rocío Barrera, por Venustiano Carranza, Maricela Gastelú, candidata a Gustavo A. Madero; y Jorge Alvarado, de Milpa Alta.

Los candidatos dieron a conocer que todos los lunes darán una conferencia de prensa para denunciar todos los abusos que se comenten desde los gobiernos local y federal, que van desde el retiro de propaganda, hasta el espionaje.

AM