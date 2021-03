Denuncia Adrián Rubalcava ante FGJ amenazas contra su vida

En un acto de defensa a la democracia de la CDMX, el alcalde de Cuajimalpa, Adrián Rubalcava, presentó una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia capitalina, después de ser víctima de amenazas de muerte y extorsiones, que acredita a su intención de reelegirse en el cargo, en el proceso electoral del próximo 6 de junio.

“Vengo a denunciar un ataque a la democracia de la Ciudad de México. Esto sucede ante uno de los peores momentos para ser candidato a un puesto de elección popular”, escribió en una carta abierta a la opinión pública, ayer.

Rubalcava Suárez expuso que el pasado 17 de enero fue víctima de la primera de una serie de extorsiones, actos de intimidación y amenazas a los que primero restó importancia, pero que dado el nivel de hostigamiento de los agresores decidió tomar acciones legales.

“Si bien al inicio no les quise dar importancia, hoy no me queda otra más que hacerlo del conocimiento de toda la ciudadanía, debido a la brutalidad, realidad y credibilidad que se ha manifestado de los que las están perpetrando”, agregó en la misiva publicada ayer.

En este sentido, explicó el alcalde, el pasado 6 de marzo acudió ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) a denunciar un acto que se da en el contexto de la contienda.

El funcionario también fundó su preocupación en que frente a las elecciones más grandes que vivirá el país, las agresiones contra servidores públicos arrojan cifras alarmantes.

“Los números son aterradores. Como lo informaron diversos medios de comunicación, se han registrado 53 políticos asesinados y 66 funcionarios” en el país, “y ni siquiera han iniciado formalmente las campañas”, lamentó.

Adrián Rubalcava no quiso dar detalles de sus sospechas, dado el proceso de investigación que se sigue tras su denuncia; sin embargo, afirmó que hay personas que, “por contrato”, están resueltas a terminar con su vida.

“Aunque me caracterizo por ser transparente y abierto, en esta ocasión no podré entrar en detalles de los nombres de las personas que quieren, por contrato, terminar con mi vida y/o la de mi familia, así como otros que podrían estar implicados” y aseguró que la evidencia sobre estas amenazas es irrefutable.

La denuncia presentada por el alcalde de Cuajimalpa, más que una acusación individual, es una manera de defender la democracia de la Ciudad de México, precisó en el comunicado.

“Esto no sólo se trata de mí, sino también de otros políticos que pudieran estar pasando por las mismas circunstancia (…) Sé que me quieren quitar de en medio para ganar y que eligieron la violencia para lograrlo, aunque con esto destruyan la voluntad y opinión de los cuajimalpenses”, escribió el funcionario tras presentar la denuncia formal.

Ante los hechos documentados, la Jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, señaló que el titular de

la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) local, Omar García Harfuch, ya se puso en contacto con el alcalde, para tomar conocimiento de estas acusaciones.

Sheinbaum afirmó que en la capital del país no se han registrado casos similares al denunciado por Rubalcava.

El alcalde de Cuajimalpa se proyecta como candidato de la alianza Va por México, conformada por PRI, PAN y PRD, con la que la oposición busca ganar fuerza a Morena, que hasta ahora tiene mayoría territorial en la ciudad.

El pasado martes, el alcalde solicitó al Congreso de la CDMX licencia para ausentarse temporalmente de su cargo, hasta el próximo 14 de marzo, como lo han hecho otros de sus homólogos en la capital que buscan reelegirse en sus respectivas demarcaciones. La Jefa de Gobierno ha llamado a los funcionarios a apartarse de sus funciones si desean contender en este proceso electoral.

El priista fue jefe delegacional de Cuajimalpa entre 2012 y 2015 y después diputado local por el Distrito XX en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. En 2018 fue elegido el primer alcalde de la misma demarcación.

En la contienda electoral de este año, contra Adrián Rubalcava competirá Roberto Candia, candidato de Morena, en la única alcaldía gobernada por el Revolucionario Institucional en la CDMX.