Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron a un "viene-viene" que exigía hasta 50 pesos a conductores para dejarlos estacionarse en calles de la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México.

Omar García Harfuch, jefe de la policía capitalina, informó la detención a través de Twitter e invitó a las personas que reconozcan al sujeto a presentar una denuncia.

“El día de hoy compañeros de SSC detuvieron a esta persona por diversos abusos a personas que buscaban estacionarse en lugares permitidos, por favor si lo reconocen ayúdenos a denunciar”, escribió en su publicación.

El día de hoy compañeros de @SSC_CDMX detuvieron a esta persona por diversos abusos a personas que buscaban estacionarse en lugares permitidos, por favor si lo reconocen ayúdenos a denunciar. https://t.co/svBgRRRwLH pic.twitter.com/gTinKEEKXu — Omar Garcia Harfuch (@OHarfuch) December 29, 2022

De acuerdo con las autoridades, el franelero, de 29 años de edad, cobraba por lugares de estacionamiento a un costado del mercado San Juan, en las calles Buen Tono y Ernesto Pugibet de la colonia Centro.

Durante sus labores de vigilancia, uniformados observaron que el sujeto, "al parecer, cobraba a los automovilistas para poder dejar sus vehículos en un lugar permitido para estacionarse".

Por lo anterior y ante una posible infracción de la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México, lo detuvieron y presentaron ante el Juez Cívico, quien determinará la sanción correspondiente.

El arresto sucede luego de que El Universal exhibió en video al franelero, quien presuntamente amedrentó a un hombre de la tercera edad y le exigió 50 pesos para dejarlo estacionar su automóvil en la vía pública.

“Me dijo que me quitara de aquí porque si no me va a mandar quién sabe a quién. Es vía pública, un área común y me quiere cobrar 50 pesos. Siempre es lo mismo con ellos", denunció el hombre.

En la @AlcCuauhtemocMx, policías de la #SSC detuvieron a una persona que aparentemente cobraba a automovilistas que se estacionaban en la vía pública. https://t.co/1IFpzeYSyR pic.twitter.com/ZsRqUNxJGt — SSC CDMX (@SSC_CDMX) December 29, 2022

