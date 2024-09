Enjambre sísmico hace temblar a la Miguel Hidalgo, 4 sismos en menos de 30 minutos

La Ciudad de México es una de las localidades que más ha sido afectada por los temblores. Inclusive, en los últimos meses se han registrado una serie de microsismos en distintas alcaldías. Tal es el caso, de la mañana de este jueves 26 de septiembre de 2024, cuando cuatro movimientos telúricos despertaron y alertaron a los capitalinos. De acuerdo con el Servicio de Sismológico Nacional (SSN), los hechos ocurridos alertaron a la población.

El primer microsismo que se registró fue de 2.5 con una profundidad de 2km a las 00:39 horas con epicentro en la alcaldía Miguel Hidalgo. Sin embargo, a partir de la 05:00 horas se registraron cuatro. A las 05:13 horas se hubo otro de magnitud de 2.0 y su epicentro se localizó a 1km al sureste de la alcaldía. Posteriormente a las 05:21 horas la Ciudad de México se volvió a ver afectada con otro temblor de magnitud 1.0. El tercero fue a las 05:31 horas de magnitud 1.0 y el cuarto a las 5:39 de 1.0.

Así se vivieron los microsismos en la Ciudad de México

Ante el enjambre sísmico que se registró en la Ciudad de México, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Myriam Vilma Urzúa Venegas, declaró que no se reportaron incidentes por estos sucesos. Cabe resaltar, que la magnitud de estos fenómenos ha sido baja, pero la ciudad al estar ubicada en una zona sísmica, experimenta movimientos perceptibles en cualquier momento y sin activación de la alerta sísmica por su epicentro en la capital.

Algunas personas fueron sorprendidas en la madruga por los microsismos de la Ciudad de México. Foto: X (antes Twitter)

Asimismo, en los últimos años se han incrementado los microsismos, principalmente en las alcaldías Álvaro Obregón, Cuajimalpa, y Miguel Hidalgo. Aunque el SNN ha informado que estas eventualidades son naturales en zonas donde existen fallas geológicas locales, y su baja magnitud no causa grandes daños, la población se encuentra inquietante ante los movimientos.

Para muchas personas, los temblores que se percibieron hoy por la mañana tuvieron más magnitud de la revelada por los especialistas. Inclusive en redes sociales no faltaron comentarios como, "Nombre, eso no fue de 2.5 no de broma. ¡Se sintió súper fuerte!", "Se me hace que fue de intensidad más alta, se cimbró horrible, uno de mis perros se asustó mucho, algo que no había sucedido con los anteriores 'microsismos'"

Sin embargo, también existieron personas que entendieron, el motivo por el cual los movimientos telúricos tuvieron una percepción fuerte en las personas. "La magnitud en la escala de Richter es de 2.5, pero por la poca profundidad y la distancia, en pleno centro, es obvio que se siente fuerte", aseguró una usuaria de la red social X (antes Twitter). Otro usuario también indicó, " La gente sigue confundiendo magnitud con intensidad, no importa si se trata de un 2.5 o un 8, sí estás en el epicentro cercano a, obviamente va a sentir una intensidad fuerte, sea la magnitud que sea".

Algunos usuarios de redes sociales compartieron imágenes por los microsismos. Foto: X (antes Twitter)

Por otra parte, los microsismos también formaron parte de un momento divertido, ya que como cada año, en el mes de septiembre millones de mexicanos esperan que tiemble. Así, que en redes sociales hubo reacciones chuscas desde las primeras horas de la madrugada. Asimismo, en X (antes Twitter) también se circularon videos de los hechos de este jueves.