Esperan que Brugada implemente acciones contra transfeminicidios

La activista y fundadora de la Coalición Laboral Puteril, Natalina Lane, mencionó que espera que la Jefa de Gobierno electoral, Clara Brugada Molina, emprenda acciones para combatir y prevenir los transfeminicidios en la Ciudad de México.

La trabajadora sexual mencionó a La Razón que, al momento aún no ha habido acercamientos con Brugada Molina, pero confió en que ésta refrende su compromiso por atender esta problemática.

“Clara Brugada, durante el debate a la Jefatura de Gobierno y diferentes entrevistas que se le hizo acercándose a los colectivos LGBT+ refrendó su compromiso de atender la crisis de transfeminicidio.

“Esperemos que esa buena intención que tiene la nueva Jefa de Gobierno se traduzca en acciones específicas para prevenir la violencia hacia las personas trans, pero hasta el día de hoy no hemos tenido ningún tipo de acercamiento organizaciones de la sociedad civil ni activistas particularmente en el tema de trans y de violencia trans con el Gobierno de la Ciudad de México y con Clara Brugada”, dijo Natalia Lane.

La activista acudió esta mañana al Congreso de la Ciudad de México, donde ya fue recibida por la presidenta de la Mesa Directiva, Gabriela Salido, para hablar en torno a los transfeminicidios, así como para que se impulse la discusión y aprobación de la Ley Paola Buenrostro.

Reportes del Centro de Apoyo a las Identidades Trans, encabezado por la activista Rocío Suárez, indican que entre 2007 y septiembre de 2023, la Ciudad de México ocupaba el quinto lugar nacional en transfeminicidios.

Clara Brugada, durante el debate a la Jefatura de Gobierno y diferentes entrevistas que se le hizo acercándose a los colectivos LGBT+ refrendó su compromiso de atender la crisis de transfeminicidio

Natalia Lane, Fundadora de la Coalición Laboral Puteril

El pasado 24 de abril este diario informó que, de acuerdo con el diputado de Morena, Temístocles Villanueva Ramos, no hay disposición de los legisladores para discutir la Ley Paola Buenrostro, presentada en marzo, para tipificar el transfeminicidio en la capital.

La iniciativa lleva el nombre de Paola Buenrostro, trabajadora sexual asesinada el 30 de septiembre de 2016 por Arturo Felipe Delgadillo Olvera, quien solicitó sus servicios en Puente de Alvarado. El sujeto fue detenido, pero quedó en libertad y ahora la Fiscalía capitalina ofrece una recompensa de medio millón de pesos por él.

En entrevista con este diario, la diputada por Morena, Ana Francis López Bayghen Patiño, resaltó que Brugada Molina se comprometió a atender las exigencias de la comunidad trans, tal como lo prometió en su campaña.

“Necesitamos una estrategia de presión en la Comisión. Clara tiene un compromiso claro, esto es un Gobierno y un Congreso de continuidad con mucha mayor fuerza, es posible que lo logremos en esta legislatura”, adelantó.

La legisladora recordó que ya se ha avanzado en la ley para que los casos se judicialicen, pero es necesario que se nombre el delito de tranfeminicidio; además, resaltó que el dictámen está listo, por lo que espera para que se apruebe en el periodo extraordinario.

Gráfico

López Bayghen Patiño reconoció que la Comisión de Administración y Procuración de Justicia está saturada de trabajo, pues labora en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, el cual debe estar listo antes del tres de julio.

“Tengo mucha esperanza en que logremos la aprobación de la Ley Paola Buenrostro, y si no, Xóchitl Bravo (de la Asociación Parlamentaria de Mujeres Demócratas) ya se comprometió a seguir con la lucha; todo lo que tiene que ver con la Comisión de Igualdad y con los temas que traigo en la agenda, los estoy dejando con diputadas que sé que le van a dar seguimiento”, aseguró.

Además, la morenista exhortó a la Comisión de Justicia para dictaminar la iniciativa, pues comentó que se ha luchado por conseguir su aprobación, pero no han obtenido una respuesta favorable, dijo estar preocupada, ya que la aprobación difícilmente va avanzar si dicha comisión no se hace presente.

La noche del pasado miércoles, un grupo de activistas trans, encabezado por Victoria Sámano, protestó en la puerta del Congreso para exigir justicia por cuatro mujeres trans asesinadas en los que va del año. Ahí dejaron ocho coronas de flores.

Ayer, Natalia Lane, previo a su encuentro con con legisladores, entre ellos la presidenta de la Mesa Directiva, Gabriela Salido, mencionó que en la capital se han registrado al menos ocho transfeminicidios, los cuales se han notificado a la Fiscalía General de Justicia local; además, en cinco casos no hay personas detenidas y en tres hay vinculaciones a proceso.

“Tenemos que hacer otra reunión con el equipo de la Fiscalía, porque en la última aprobación quedaron bastantes cosas resueltas, me parece que la conversación (de Temístocles Villanueva con la Fiscalía) ocurrió antes de ese dictamen y no está tomado en cuenta. Valdría la pena para que no deshagamos lo que está bien hecho”, subrayó la diputada.

Natalia Lane recordó que es sobreviviente de un intento de transfeminicidio, pues el 16 de enero de 2022 un sujeto la agredió. El caso, dijo, no está judicializado ni se ha dictado una sentencia a su agresor, resaltó que no hay acceso a la justicia ni a la reparación del daño o medidas de prevención para víctimas.