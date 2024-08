Estas son todas las estaciones del Metrobús que no tendrán servicio en agosto

¿Sueles usar el Metrobús para llegar a tu trabajo o escuela? Ten en cuenta que en este mes de agosto habrá algunas estaciones que no tendrán servicio. En La razón te compartimos cuáles son para que tomes tus precauciones y las fechas en las que permanecerán cerradas.

En ese sentido, el Sistema de Transporte Público de la Ciudad de México Metrobús CDMX dio a conocer que habrá varias estaciones que no tendrán servicio algunos días de agosto, debido a los trabajos de remodelación, por lo que debes planear tus rutas alternas para que llegues a tiempo a tus compromisos.

¿Cuáles son las estaciones del Metrobús que no tendrán servicio en agosto?

A través de las redes sociales del Metrobús de la Ciudad de México dieron a conocer cuáles son las estaciones que no contarán servicio y el motivo por el que no tendrán. Una de ellas es la estación Etiopía, que este fin de semana no contará con servicio.

"Aviso Importante. La estación Etiopía se encontrará sin servicio desde el día jueves 8 hasta el 11 de agosto en dirección a Tepalcates por obras de mejora al carril confinado. Toma en cuenta que se mantiene en servicio regular en sentido a Tacubaya". La estación alternativa que puedes usar es Dr. Vértiz de la Línea 2 (Línea morada).

Por su parte, la estación Centro Cultural Universitario de la Línea 1, en dirección Indios Verdes, también se encuentra cerrada desde el pasado 5 de agosto y permanecerá así hasta el día martes 20. Esto se debe a las obras de mejora al carril confinado, sin embargo, el servicio en dirección a El Caminero se encuentra funcionando de forma habitual. Las estaciones alternativas en las que te puedes bajar son Ciudad Universitaria y Perisur.

El día sábado 10 y domingo 11 de agosto, la estación Tlacotal de la Línea 2 no tendrá servicio, ya que se llevarán a cabo los trabajos de "mantenimiento para una mejor accesibilidad a la estación". Te puedes bajar en la "Goma" de la Línea morada.

