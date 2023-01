Familiares de joven que murió en choque de Línea 3 marchan en CDMX .

Con girasoles y la fotografía de Yaretzi, la joven que murió en el accidente del choque de la Línea 3 del Sistema Colectivo Metro, familiares recorrieron Paseo de la Reforma para pedir justicia ante el deceso. Con ellos, organizaciones civiles marcharon para exigir al gobierno el retiro de los 6 mil elementos de la Guardia Nacional de las instalaciones del Metro.

César Hernández, padre de Yaretzi, dió un mensaje a los medios, junto a la mejor amiga de su hija, quien quedó lesionada, dijo que esa mañana su hija tuvo gestos de amor hacia él

"Mi hija me abrazo esa mañana y me dio un beso. Me dijo: 'ya me voy papá', no sabía que era la última vez que me iba a abrazar", señaló.

En la marcha denominada "Movilidad Sin Miedo" alrededor de 200 personas gritaron consignas y pidieron un mejor mantenimiento a los vagones, rieles, andenes y pasillos que pertenecen a las estaciones.

La concentración arrancó desde el Ángel de la Independencia sobre las 16:30 horas, la cuál llegó a Palacio Nacional.

En tanto, el grupo denominado El Bloque Negro hizo acto de presencia para realizar destrozos en varios edificios, espectaculares y hacer pintas en paredes.

Elementos de la Secretaría de Seguridad de la capital colocaron vallas de acero en distintos puntos críticos de la ciudad como el Ángel de la Independencia, el Palacio Nacional, el Palacio Bellas Artes y diversos comercios.

Reportan saldo blanco tras marcha

Martí Batres, titular de la Secretaría de Gobierno de la CDMX, informó que en la movilización ocurrieron incidentes menores, así como saldo blanco al culminar la protesta.

Familiares de la joven recorrieron Paseo de la Reforma para pedir justicia ante el deceso. Foto: Eduardo Cabrera.

JVR