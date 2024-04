Hacen fila por lentes de la SSC para eclipse; ambulantes hacen su “agosto”

Decenas de personas que acudieron al Museo del Policía, en la colonia Centro de la alcaldía Cuauhtémoc, hicieron una larga fila que rodeaba el edificio para comprar lentes certificados para observar el eclipse solar del 8 de abril. Algunos, desesperados por el tiempo de espera, prefirieron comprar micas negras con vendedores ambulantes.

Desde las 10:00 horas, el recinto abrió sus puertas para recibir a las personas y poner a la venta los visores especiales que fabrican 50 personas privadas de su libertad en el Reclusorio Oriente, como parte de las estrategias para la reinserción social y laboral. El proyecto se llama Hazme Valer Productos Penitenciarios.

El auxiliar de la subdirección del Sistema Penitenciario de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Gabriel Villanueva, dijo en entrevista con La Razón que la venta de los anteojos especiales inició a mediados de marzo y la afluencia de compradores era poca, pero aumentó conforme se acercó la fecha del fenómeno astronómico que no ocurre desde 1991.

Capitalinos hicieron fila para comprar en el Museo del Policía los lentes especiales y avalados por la NASA para ver el eclipse solar, pero también había ambulantes ofertando gafas presuntamente con filtros especiales. Foto: Eduardo Cabrera, La Razón

“Las filas son incontables, sobrepasó lo que esperábamos. Hasta el día de hoy se siguen elaborando los visores hasta que la última persona los quiera”, mencionó. Los lentes cuestan 85 pesos y por la demanda, la SSC limitó la venta a sólo cinco piezas por persona.

Ayer, a cuatro días del eclipse, las personas se sorprendían al llegar al Museo del Policía por la fila de interesados en comprar los anteojos, pero se formaban. Otras desconocían por qué había tanta gente y al acercarse se animaban a integrarse, pero la emoción les duraba poco al percatarse que el avance era lento.

Joanna, quien se formó por una hora y cuarenta minutos, dijo que le apasiona ver este tipo de fenómenos naturales, pero no cuenta con equipo especial para presenciarlo de manera segura.

Al momento de la colocación de los lentes se debe mirar al piso y subir gradualmente la vista y no se tiene que mirar el eclipse solar por más de 30 segundos

Gabriel Villanueva, Auxiliar de la subdirección del Sistema Penitenciario de la SSC

“No esperaba que la fila fuera tan grande y mucho menos la espera, pareciera que se tiene que hacer todo un trámite, pero cuando esté viendo el eclipse se me va pasar el cansancio y el coraje”, dijo.

Ricardo, un hombre de la tercera edad, acompañó a su nieta a la compra de lentes, pero se cansó y buscó un lugar donde reposar. A su lado había un joven con una cartulina con la leyenda: “lente para eclipse solar 1 x 40 pesos”.

El vendedor ambulante aseguraba a sus clientes que sus gafas, las cuales sólo eran una mica rectangular negra, cumplían con la norma internacional ISO 12312-2, recomendada por la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés).

“La número 14 (de mica para soldar) es la que se necesita para ver el eclipse y es marca Truper, lo puedes checar en Internet”, decía el vendedor para convencer a las personas en la esquina del Museo del Policía, pero sin comprobar que el material fuera el que mencionaba.

La gente se desconcertaba al esperar ver unos lentes y no una mica. “Aquí en vez de ponerte tus lentes vas a ocupar tu manita y lo adaptas”, le mencionó el vendedor a Cristina, quien salió de la fila de los lentes de la SSC para preguntar por las micas negras.

“Sólo vine a perder tiempo y como no quiero que sea en vano, aunque sea me voy a llevar estas placas que según me dijeron era lo mismo que los que vendían en el museo, pero éstos como no tienen forma de lente son mas baratos”, expuso.

La mujer dijo que “confía ciegamente” en que las micas que compró funcionen. Agregó que para protegerse no mirará el eclipse por más de 10 segundos seguidos.

Ayer, este diario informó que la astrónoma mexicana, Julieta Fierro, recomendó adquirir sólo lentes certificados o visores de soldador del número 14.

Expertos han recomendado no mirar directamente el eclipse y evitar usar radiografías o lentes de sol para mirar el Sol, pues no sirven y las personas podrían perder la vista por utilizarlos.

También sitios virtuales como Marketplace o Amazon hay usuarios que venden lentes que prometen cumplir con los requisitos para ver el eclipse y sus precios van desde los 100 a 800 pesos, incluso, algunos ofrecen los mismos lentes hasta en 25 mil pesos.

Algunos vendedores indican que sus anteojos son recomendados por la NASA, pero ésta no aprueba marcas particulares.

Protección asegurada

Gabriel Villanueva explicó que para la elaboración de los lentes de la SSC, las personas privadas de la libertad tuvieron asesoramiento por el profesor de la Facultad de Ciencias de la UNAM, Zeus Alberto Valtierra Quintal.

De esta manera se aseguró que los anteojos contarán con micas con la norma ISO 12312-2, para filtros para eclipse solar.

El funcionario público indicó que la venta de lentes será hasta el lunes, antes de que suceda el eclipse.

Los lentes se pueden comprar en el Museo del Policía; en Liverpool 136 o en el 130 de la Calzada San Antonio Abad.