Investigan balacera en bar República de Polanco, el mismo del caso Íñigo Arenas

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) informó que abrió una investigación por una balacera que fue reportada en el bar República, en Polanco, alcaldía Miguel Hidalgo.

Por medio de una tarjeta informativa, el órgano autónomo detalló que, de acuerdo con los primeros reportes, se registraron disparos por arma de fuego en el antro de la calle Presidente Masaryk.

Le denuncia sobre la presunta agresión fue comunicada por el diseñador gráfico e influencer conocido como Vampipe en su cuenta de X.

“Ayer (18 de octubre) hubo balacera en el antro República en Masaryk Polanco. No se habló mucho de eso porque el dueño es Javier Díaz y porque convenció a quien le dispararon que no denunciara para que no lo clausuraran”, escribió Vampipe.

Bar República, el mismo implicado en el caso Íñigo Arenas

El bar había sido suspendido en agosto de 2023 luego de que se dio a conocer que a este exclusivo sitio acudió el empresario Íñigo Arenas Sainz.

En la imagen, el fallecido empresario Iñigo Arenas Saiz. Foto: Especial

De acuerdo con las autoridades capitalinas, el hombre de 41 años de edad, salió del lugar para acudir al Black Royce, en Naucalpan, Estado de México, en donde fue hallado su cuerpo. Presuntamente murió por broncoaspiración.

Medios como la revista Proceso informaron que desde 2019 el bar República tenía denuncias, porque presuntamente afuera de éste se llevaban a cabo secuestros exprés.

Policías resguardan bar República, tras reporte de disparos

Este domingo 20 de octubre, la Fiscalía capitalina detalló que el Ministerio Público de la Coordinación de Investigación Territorial Miguel Hidalgo 4, de la Coordinación General de Investigación Territorial, en coordinación con policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), inició las diligencias correspondientes.

“El representante social también solicitó la intervención de peritos en las materias de fotografía y criminalística, de la Coordinación General de Investigación Forense y Servicios Periciales, a fin de recabar indicios en el lugar”, agregó.

De acuerdo con el órgano autónomo, policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana resguardan el inmueble para su inspección y preservación del lugar de los hechos.

Además, agentes de la Policía de Investigación, de manera paralela, se dieron a la tarea de localizar posibles testigos, así como ubicar cámaras de seguridad del C2 y C5, además de particulares.

cehr