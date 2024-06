Gana Clara Brugada en CDMX: ¿Cuándo tomará posesión como Jefa de Gobierno? | FECHA

La candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Clara Brugada Molina, se convirtió en la segunda mujer electa para gobernar la Ciudad de México, y para ello ya hay fecha para que tome posesión como Jefa de Gobierno.

Este 2 de junio los capitalinos salieron a emitir su voto para elegir quién debería estar al frente de la Jefatura de Gobierno. La persona que triunfó fue la exalcaldesa en Iztapalapa.

De acuerdo con el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), al corte de las 09:40 horas del 3 de abril, el Instituto Electoral de la Ciudad de México había computado 91 por ciento de las actas computadas.

Con esto, los votos en actas contabilizadas marcaban que, de los cuatro millones 870 mil 658 sufragios registrados en la Ciudad de México, Clara Brugada obtuvo dos mil millones 530 mil 419; es decir, 51.9 por ciento de los votos.

“Nos da muchísimo gusto que así sea, que se haya reconocido con este recuento que se hizo, este conteo rápido, pero también quiero agradecer al candidato Santiago Taboada por haber reconocido nuestro triunfo.

Tenemos un gran compromiso con el pueblo, quiero agradecerles mucho. Esta Ciudad de México va a mejorar con el trabajo que hacemos, ése es mi compromiso”, expresó en un videomensaje Clara Brugada durante la madrugada.

En tanto, el candidato de Va X la CDMX, Santiago Taboada Cortina, tuvo 38.7 por ciento de los votos y el aspirante de Movimiento Ciudadano, Salomón Chertorivski, 7.3 por ciento.

Los dos aspirantes reconocieron que los resultados no los favorecieron y reconocieron el triunfo de la morenista. En el caso de Santiago Taboada, éste deseó éxito a Clara Brugada por el bien de la capital.

“En esta ocasión no nos alcanzó. Yo a esta elección me metí con las reglas y con las instituciones en las que creo y he defendido y por eso estoy aquí y quiero agradecer mucho a quienes me acompañan.

“Un reconocimiento a quien será la próxima Jefa de Gobierno y a la cual le deseo mucho éxito por el bien de la Ciudad de México”, reconoció el panista.

Con la victoria de Clara Brugada como nueva Jefa de Gobierno y sucesora de Claudia Sheinbaum en la capital, hay capitalinos que comienzan a preguntarse cuándo iniciará su gestión.

El día de la posesión en la CDMX

De acuerdo con el artículo 32 de la Constitución Política de la Ciudad de México, quien ocupe la titularidad de la Jefatura de Gobierno no podrá durar en el cargo más de seis años y entrará en funciones el 5 de octubre.

Para ello, Clara Brugada deberá rendir protesta ante el Congreso de la Ciudad de México como próxima Jefa de Gobierno, cargo en el cual tendrá distintas competencias.

¿Qué funciones tiene un Jefe de Gobierno?

La Carta Magna capitalina señala que desde el 5 de octubre, quien sea Jefe o Jefa de Gobierno, en este caso la morenista, tiene distintas competencias, entre las que destacan las siguientes:

Promulgar y ejecutar las leyes y decretos expedidos por el Congreso de la Ciudad de México, proveyendo en la esfera administrativa a su exacta observancia

Nombrar y remover libremente a su gabinete o proponer ante el Congreso de la Ciudad de México a las y los integrantes del mismo para su ratificación, en caso de gobierno de coalición. La o el Jefe de Gobierno deberá garantizar la paridad de género en su gabinete

Presentar al Congreso de la Ciudad de México la iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos en los términos previstos por esta Constitución

Rendir al Congreso de la Ciudad los informes anuales sobre la ejecución y cumplimiento de los planes, programas y presupuestos

Dirigir las instituciones de seguridad ciudadana de la entidad, así como nombrar y remover libremente a la persona servidora pública que ejerza el mando directo de la fuerza pública

