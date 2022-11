Para garantizar tu seguridad en este Buen Fin 2022, SSC alista operativo en CDMX

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC) aplicará un dispositivo con motivo del Buen Fin 2022, con alrededor de 13 mil policías en diverso puntos de la capital con el ánimo de prevenir cualquier afectación a la ciudadanía.

El dispositivo de seguridad, vigilancia y vialidad se llevará a cabo durante la apertura y cierre de los centros comerciales, tiendas departamentales e instituciones crediticias, que se ubican en las 16 alcaldías.

Para el dispositivo serán desplegados 13 mil 859 efectivos que estarán apoyados de 903 vehículos, 36 motocicletas, cinco grúas y un helicóptero de Cóndores, que estarán presentes principalmente en zonas comerciales, lugares de esparcimiento familiar, bancos, cajeros automáticos, centrales de autobuses y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), además realizarán una supervisión preventiva y de monitoreo en los principales centros comerciales de la capital.

Además, se mantendrá la presencia en los Centros de Transferencia Modal (CETRAM), en el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, Sistema de Transportes Eléctricos (Trolebús) y Metrobús, así como en los corredores gastronómicos y turísticos del Centro Histórico y de las 16 alcaldías, para brindar apoyo a consumidores y establecimientos y para la prevención de la comisión de algún delito.

Para mayor seguridad de la población, la Unidad de Policía Cibernética de la SSC recomienda utilizar mecanismos electrónicos confiables al realizar el pago de sus compras; nunca perder de vista sus tarjetas electrónicas a fin de evitar fraudes como la clonación o robo de datos; no contar dinero en efectivo en lugares públicos, ni acudir solo a retirar dinero; no utilizar cajeros automáticos que presenten anomalías, y verificar con su institución bancaria los cargos no reconocidos.

Por su parte, el personal de la Subsecretaría de Control de Tránsito exhorta a los automovilistas a no estacionarse en doble fila, atender las indicaciones de los uniformados; respetar los accesos vehiculares y peatonales de los centros comerciales y zonas de esparcimiento; mantener las salidas de emergencia despejadas y estacionarse en lugares designados.

