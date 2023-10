Harfuch, 10 puntos arriba de Clara Brugada por candidatura a la CDMX

De acuerdo con una encuesta realizada por la empresa Berumen, el aspirante a la Coordinación de Defensa de la Transformación en la capital, Omar García Harfuch, tiene una intención de voto del 35 por ciento, diez más que su principal contrincante interna, Clara Brugada Molina.

En tercer lugar aparece Hugo López-Gatell, con 11 por ciento y al final Mariana Boy, con sólo 2 por ciento de la intención de voto.

El 16 por ciento de los entrevistados no se pronunció por ninguno de los cuatro aspirantes guindas.

Santiago Taboada fue el mejor posicionado dentro de la oposición.

En el ejercicio, Claudia Sheinbaum obtuvo 77 por ciento de aprobación en su desempeño como Jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

Gráfico

[MISSING]binding.image.description

Gráfico

Gráfico

Gráfico

Gráfico

METODOLOGÍA

Población objetivo. Personas habitantes en la Ciudad de México, con credencial de elector vigente, domiciliada en el municipio de residencia.

Metodología de recolección de datos. Entrevistas personales “cara a cara” en el domicilio de los entrevistados.

Total de entrevistas. Se seleccionaron 1,200 viviendas en en la Ciudad de México, de las cuales se obtuvo un 31% de tasa de no respuesta, dando como resultando 831 entrevistas aplicadas que después de su revisión en gabinete fueron canceladas 19 que no pasaron los estándares de calidad: no se hicieron dentro de la sección, sin evidencias que indiquen que fue bien levantada, mala aplicación de la entrevista, etc. Dando un total de 812 entrevistas efectivas. Lo anterior permite estimar que los niveles de precisión en las principales variables, a un nivel de confianza del 95%, y un efecto de diseño de 3, son alrededor de -5% de margen de error en los indicadores globales.

Fecha de levantamiento. Del 12 al 15 de octubre del 2023.