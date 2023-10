De las 5:00 a 22:00 horas

Hoy No Circula en CDMX aplica a estos autos del lunes 2 de octubre al sábado 7 Recuerda que si no respetas el Hoy No Circula, te multan con hasta 2 mil 886 pesos y como no quieres eso, aquí te dejamos el calendario de los autos que no podrán transitar del unes 2 al sábado 7 de octubre